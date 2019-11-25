Haberler » Güncel » Başkan Yardımcısı Özmural, personel ile buluştu - Haber

Başkan Yardımcısı Özmural, personel ile buluştu

KOCAELİ (İHA) – İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Ünal Özmural, Tepeköy Fen İşleri Müdürlüğü Şantiyesi'ni ziyaret ederek personelin istek, talep ve önerilerini dinledi.

25.11.2019 13:04 | Son Güncelleme: 25.11.2019 13:09Başkan Yardımcısı Özmural, personel ile buluştu
KOCAELİ (İHA) – Belediye Başkan Yardımcısı Ünal Özmural, Fen İşleri Müdürlüğü Şantiyesi'ni ziyaret ederek personelin istek, talep ve önerilerini dinledi.

İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Ünal Özmural sabahın ilk ışıkları ile mesai öncesi Tepeköy'deki Fen İşleri Müdürlüğü Şantiyesi'nde görev yapan personelleri ziyaret etti. Tüm çalışanlarla tek tek sohbet eden ve çalışmalar hakkında bilgi alan Özmural'a, Fen İşleri Müdürü Burak Efe Erdoğan ve birim müdürleri eşlik etti. Şantiyede incelemelerde bulunan Başkan Yardımcısı Özmural daha sonrasında birim müdürleri ve personellerle bir araya gelerek bir toplantı düzenledi.

Personelin şantiyedeki çalışma verimini arttıracak istek ve taleplerini dinleyen Özmural, "Bu toplantıları düzenli hale getirip, haftalık olarak gerçekleştireceğiz. Çalışma prensiplerimizi, şantiyedeki ihtiyaçlar üzerine konuştuk. Herkesin istek ve taleplerini dinledik, önerilerini kayda aldık. Daha sonraki ziyaretlerde her atölyeyi ayrı ayrı ziyaret ederek, bölümler üzerine yoğunlaşacağız. Tüm çalışma arkadaşlarıma bu güzel toplantı için teşekkür ediyor, iyi çalışmalar diliyorum" dedi. - KOCAELİ

Fen İşleri Müdürlüğü, Burak Efe, Tepeköy, İzmit, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:57 Polis evinde ararken o tatilde çıktı
14:56 Güney afrika'da 108 metrelik bina yıkıldı
14:56 Diyarbakır hdp önündeki eylemde 84'üncü gün
14:52 Aydın: "Kadına şiddeti önlemek için insan onurunu merkeze alan çözümler geliştirilmeli"
14:52 Başkan Babaoğlu'nun ara tatil sürprizi yüzleri güldürdü
14:40 Kriptolu telefonları dinleme özelliği olan 4 cihaz kayıp
14:35 "Oturuşunu düzelt" diyen Vali'nin bacak bacak üstüne attığı fotoğraf olay oldu
14:08 Trafo arkasında taciz edilip öldürülen Rus kadın cinayetinde iddianame kabul edildi
13:57 Yıldız futbolcular, kadına şiddete tepki için yanaklarında kırmızı boya ile maça çıktı
13:51 Marmaray kullananlara önemli uyarı! Ücret iadesi almayı unutmayın
13:45 Kocasını baltayla öldüren kadın konuştu: Ben öldürmesem o beni öldürecekti
12:33 Silah tutukluk yapınca, çaresiz kadın hayatta kaldı
11:53 Günün bomba iddiası: İkinci bebeğine hamile olan oyuncu Damla Ersubaşı, ihanete uğradı
10:21 Cem Yılmaz'dan "Abi espri yap da gülelim" diyen hayranına beklenmedik tepki!
09:31 Arkadaşının yerine ehliyet sınavına girdi, gözaltına alındı
25.11.2019 14:58:27