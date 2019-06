Başkan Yardımcısı Şengül: "Sorun ve taleplerin takipçisiyiz"

Erenler Kaymakamlığı öncülüğünde ilçede düzenlenen 'Halk Buluşmaları' kapsamında Değirmendere Mahallesinde gerçekleşen toplantıya katılan Erenler Belediye Başkan Yardımcısı Rahmi Şengül, kendilerine iletilen her sorunun ve talebin takipçisi olduklarını ifade ederek, çalışmaların sürdüğünü belirtti.



Erenler İlçe Kaymakamı Salih Karabulut'un öncülüğünde ilçe protokolünün ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşen toplantıda konuşan Başkan Yardımcısı Rahmi Şengül, "Halkımız tarafından bize iletilen her konuyla yakından ilgilenmeyi boynumuzun borcu olarak görüyoruz. Konu bizimle ilgiliyse çözüm odaklı çalışma gayreti göstermekle birlikte eğer konu belediyemiz ile alakalı değilse gerekli makamlara konuyu aktararak sorunun, talebin takipçisi oluyoruz" dedi.



Şengül, "Halkımızdan gelen her sorunu, talebi değerlendirmeye alıyoruz. Eğer talep makulse ve belediyenin mali imkanları bu talebe cevap verebiliyorsa talebin hayata geçirilmesi, halkımızın hizmetine sunulması bizlerin en büyük mutluluğudur. Biz kıymetli halkımız için elimizden gelen tüm imkanları seferber etmeye her zaman hazırız. Seçim öncesinde tüm mahallerimizi sokak sokak gezerek halkımızın taleplerini dinlemiş, notlarımızı almıştık. Hiç zaman geçirmeden sorunları aciliyetine göre sıraya dizerek çalışmalarımıza başladık. Gerek Fen İşleri ekiplerimiz gerek diğer müdürlüklerimize bağlı ekipler sahada tüm gayreti ile kıymetli halkımızın emrinde" diye konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İHA