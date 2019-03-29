Başkan Yaşar'dan Aşti Ziyareti

Kaynak: İHA

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'ni (AŞTİ) ziyaret etti. AŞTİ Otogarı'nda bulunan seyahat acentalarını tek tek gezerek hayırlı işler dileyen Başkan Yaşar, dernek yönetimiyle de bir araya gelerek AŞTİ esnafının sorunlarını dinledi.Ankara Şehirlerarası Otobüs İşletmecileri ve Acentaları Derneği Başkanı Mustafa Özbakır ve yönetimi ile sohbet eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Sıkıntılar aşılacak, ülkemizin borçları da muhakkak ödenecek. Yeter ki birliğimizi ve beraberliğimizi koruyalım" dedi."Yerel seçimlere gidiyoruz savaşa değil" diyen Yaşar "Bu ülke hepimizin. Bugüne kadar nasıl bir arada yaşadıysak, bundan sonra da böyle olacak. Biz Suriyelilere, Afganlara, Filistinlilere kucak açtık ancak Allah korusun onların sıkıntılarını biz yaşasak bize kapısını açacak bir tek ülke yok. Bu nedenle herkes kendine çeki düzen verecek. Bu siyasi üslupla, bizim adayımıza oy verirseniz vatanseverleri, karşı adaya oy verirseniz vatan hainlerini seçersiniz söylemleriyle bizi bölmeye çalışanlara dersini sandıkta vermeliyiz" şeklinde konuştu.Özbakır'dan Yaşar'a teşekkürBaşkan Yaşar'a ziyareti için teşekkür eden Dernek Başkanı Mustafa Özbakır da "Keçiören seçmeniyim ancak Yenimahalle'yi iyi biliyor, sizi de çok seviyoruz. 10 yılda Yenimahalle çok gelişti. Takdir ettiğimiz belediye çalışmalarına imza attınız. Allah hakkınızda hayırlısını versin" dedi.Dayanacak gücümüz kalmadıSektörün sıkıntılarından bahseden dernek üyeleri de "Litresi 6 liradan mazot alıyoruz. Çok sıkıntı çekiyoruz. 1999 yılında 16 bin firma vardı şu anda bin 320 firma kaldı. Kan ağlıyor esnafımız. Çoğu battı. Şuanda yüzde 20 doluluk oranıyla iş yapıyor, ayakta kalmaya çalışıyoruz. Dayanacak gücümüz kalmadı" diye konuştu. - ANKARA