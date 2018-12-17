Başkan Yaşar'dan, Üniversiteli Gençlere Demokrasi Dersi

Kaynak: İHA

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Ankara Forumu Derneği tarafından düzenlenen "Yerel Yönetimler ve Demokrasi Çalıştayı'na" katılarak bilgi ve birikimlerini üniversite öğrencileriyle paylaştı.Ankara Forumu Derneği tarafından demokrasi kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla kurulan Demokrasi Akademisi'nin 2'nci programı Workinton'da yapıldı. Yerel yönetimlerde katılımcı demokrasi uygulamalarını uzmanlarla tartışmak ve katılımcılarla birlikte politika önerileri geliştirmek amacıyla düzenlenen çalıştaya, Ankara Üniversitesi SBF eski Dekanı Prof. Dr. Yalçın Karatepe'nin Panel Başkanlığı'nda Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, İyi Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Dr. Vedat Taylan Yılmaz ve Gazi Üniversitesi İİBF Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kemal Görmez katılarak sunum yaptı.Yenimahalle'yi ortak akılla yönetiyoruzGençleri selamlayan ve kısa bir sunum yapan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar "Demokrasi ortak aklı kullanmaktır, uzlaşı kültürüdür, milletin iradesidir, sorumluluk rejimidir. Maalesef ülkemizde demokrasi bütün kuram ve kurallarıyla bir türlü işlemiyor. Yerel yöneticilerin halka ilişkisi, genel yöneticilerin halkla ilişkisinden kat kat fazla. Vatandaş belediye başkanına kolaylıkla ulaşır ama valiye, bakana, başbakana kolay kolay ulaşamaz. Bu nedenle bizler kentimizin her şeyinden sorumluyuz. Bana göre yerel yönetimlerde demokrasi halkı iyi dinlemek, toplumun sıkıntılarını sokakta iyi tespit etmek ve bu sıkıntılara öncelik vermektir. Eğer biz bürokratlarımızın ve kendi egomuzun istemleri doğrultusunda kaynakları kullanırsak toplumdan uzaklaşırız. Ben Yenimahalle'de göreve geldiğim günden beri meclisin yetkisine karışmadım. Belediye başkanı meclisin yetkilerine karışmamalı, meclisi de kendi yetkilerine karıştırmamalı. Bu denge kurulursa hem o kentin sorunları doğru bir şekilde çözülür hem de kaynaklar daha verimli kullanılır" dedi.Vatandaşın sesine kulak verinŞehirlerde halkın katılımının da önemli olduğuna dikkat çeken Başkan Yaşar "Bazen mahallelerimizde referandumlar yapıyoruz. Mahalleye isim verilecek referandum yapıyoruz, park mı yapılacak cami mi yapılacak referandum yapıyoruz, berberlerle Pazar günleri iş yerlerimiz açalım mı açmayalım mı referandum yapıyoruz ve sonunda çoğunluk kararını uyguluyoruz. Doğru olan da bu. Türkiye'nin bugünkü sıkıntıları da demokrasiden uzaklaşıldığı içindir. Yenimahalle ölçeğinde şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki kimseyi ötekileştirmedim, bana oy verdi vermedi demedim, herkesin söylemlerine kulak verdim, eşit hizmetten yana oldum, kaynakları verimli kullandım böylelikle ilçemizde başarıyı yakaladık ve sokakta yalnız başıma dolaşabiliyorum" diye konuştu. - ANKARA