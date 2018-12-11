Başkan Yaşar, Yakacık Sakinleri ile Bir Araya Geldi

11 Aralık 2018 Salı 13:26



11 Aralık 2018 Salı 13:26

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Yakacık Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Vatandaşların sıkıntılarını dinleyen Başkan Yaşar, Yenimahalle'nin yeni yerleşim ve yapılaşma yerlerinden biri olan Yakacık Mahallesi sakinlerine, imar planları, yapılaşma ve çevre düzenlemeleri ile ilgili bilgi verdi."Yetkimiz içerisinde olan eksiklikler giderilecek"Göreve geldiği günden beri Yenimahalle sınırları içerisinde bulunan bütün mahallelere eşit hizmet götürüldüğünü belirten Başkan Yaşar, bölge halkının kültürel ve sosyal yaşamına canlılık getirecek olan Yakacık Kültür Merkezi'nin en yakın zamanda açılacağı müjdesini verdi. Yaşar, "Yakacık, ilçemizde yeni gelişmekte olan, yapılaşmanın az olduğu mahallelerimizden biridir. Yetki sınırları içerisinde, vatandaşlarımızın isteklerini gerçekleştirecek, sıkıntılarını gidereceğiz. Bölgede yaşayan insan sayısı arttıkça bizimde yapacağımız ve planlayacağımız hizmetlerimiz artacaktır. Alt yapı, yol, çevre düzenlemeleri gibi hizmetlerin yanında ilçe sakinlerinin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını gidermek amacıyla Yakacık Kültür Merkezi'nin yakın zamanda açılışını yapacağız. Yenimahalle'de kimseyi ayırt etmeden, eşit yurttaşlık bilinciyle çalıştık, çalışmaya da devam edeceğiz. Yenimahallelinin yaşadığı mahalleden keyif alması ve mutlu olması bizim tek gayemizdir" dedi.Yakacıklılardan Yaşar'a teşekkürMahallelerine yapmış olduğu ziyaretten dolayı Başkan Yaşar'a teşekkür eden ilçe sakinleri, "Mahallemizde yapılaşma oranı az olduğu için ulaşım ve çevre düzenlemelerinde bir takım sıkıntılarımız var. Başkanımızın davetimizi kırmayarak mahallemize gelmesi ve sorunlarımızı dinlemesi, bizleri çok mutlu etti. Kendisine yapacağı çalışmalar ve hizmetlerde başarılar diliyorum" şeklinde konuştu. - ANKARA