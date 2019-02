Başkan Yavaş Dur Durak Bilmiyor

Sındırgı'nın gelişmesinde büyük rol oynayan ve tarihin en büyük yatırımlarını kazandıran Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş beş yıldan bu yana her fırsatta soluğu sahada ve vatandaşların yanında alıyor. Başkan Yavaş'ın AK Belediyecilik ve siyasi tecrübeleri ile 74 mahallede eş zamanlı gerçekleştirilen çalışmalar sayesinde ilçe genelinde büyük bir değişim söz konusu.

Merkez ve kırsal mahallelerin istek ve talepleri ile birebir ilgilenen başkan Yavaş bir taraftan Sosyal Doku ekibine iletilen talepleri de değerlendiriyor. Başkan Yavaş vatandaşlarla birlikte yapılan çalışmaları yerinde incelemeyi de ihmal etmiyor. Ev toplantıları, esnaf, kamu kurum ve kuruluşları, STK ziyaretlerini gerçekleştiren başkan Yavaş güncel sorunların çözümü için de istişarelerde bulunuyor.

Özellikle ev toplantılarına önem veren başkan Yavaş hem vatandaşlarla hasbihal ediyor, hem de istek ve talepleri değerlendiriyor. Hasta, yaşlı, bakıma muhtaç ve engelli vatandaşların talepleri ön planda tutularak ihtiyaç ve talepleri hızlı bir şekilde çözüme kavuşturuluyor. Özellikle ev temizliği, hasta yatağı yardımı, sosyal yardımlar ve kişisel bakım gibi birçok alanda verilen hizmet vatandaşları mutlu ediyor.

Başkan Yavaş " Biz Birlikte Bir Aileyiz sloganı ile başladığımız hizmet yolculuğumuzda her zaman vatandaşlarımızla birlikte olduk. Muhtarlarımızla, vatandaşlarımızla, vekillerimizle ve ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde birçok projeyi hayata geçirdik. Fiziki hizmetlerimizin yanında sosyal hizmetlerimizle gönül belediyeciliğini en üst düzeyde gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Her zaman sahadaki çalışmaları birebir takip etmeye, vatandaşlarımızın talep ve isteklerine göre şekillendirmeye özen gösteriyoruz. Bizler zaten her zaman vatandaşlarımızla birlikteyiz. Çünkü bizler Cumhur ittifakı olarak gücümüzü halkımızdan, vatandaşlarımızın teveccühü ve dualarından alıyoruz.Her vatandaşımızabelediyemizin kapıları sonuna kadar açık. Bugüne kadar hiç kimseyi ayırt etmedik. Siyasi bir ayrım gözetmeden vatandaşlarımızın her alanda talep ve ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştık. Kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte mükemmel bir uyum içerisinde çalışıyoruz. Ki hiçbir talebe duyarsız kalmıyor, bu bizim işimiz değil demiyoruz. Daha mutlu, daha güzel bir Sındırgı için canla başla çalışıyoruz. AK Belediyeciliğin gücünü, hizmet ve çalışma prensibini en güzel şekilde ortaya koyan bir ilçeyiz. Bunun yanında Sosyal Doku ekibimizle ilçemizde 6 aya yakın süren bir çalışma ile en ucra köşede bile çalınmadık kapı bırakmadık. Ekiplerimiz kırsalından merkezine kadar bütün vatandaşlarımızın kapısını teker teker çaldı. Bu sayede vatandaşlarımızın hayır dualarını alıyor, istek ve taleplerini de belirliyoruz. Şimdi ise toplanan veriler doğrultusunda ilçemizin sosyal portföyünü çıkarıyor, projelerimizi ve çalışmalarımızı vatandaşlarımızın taleplerine göre belirliyoruz. İlçemizin bütün sorunlarını birlikte çözüme kavuşturuyoruz. Sosyal Doku projemizi görevde kaldığımız sürece devam ettirecek, ilçemizin geleceğine en ücra köşedeki vatandaşımızın da katkı vermesini sağlayacağız. Daha güzel Sındırgı birlikte mümkün.Birlikte geleceği inşa etmeye devam edeceğiz." Dedi.

Kaynak: Bültenler