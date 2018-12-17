Başkan Yavaş Gönüllere Misafir Oluyor

Mutlu Sındırgı'yı mutlu insanların oluşturabileceği anlayışıyla ilçe sakinlerini evlerinde ziyaret ederek, görüş ve taleplerini dinleyen Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, gönül belediyeciliği anlayışıyla haneleri ziyaret ederek vatandaşların konuğu oluyor. Hane ziyaretlerinin yanında esnafları da sık sık ziyaret eden başkan Yavaş Sosyal Doku Ekibi ise iki ay gibi kısa bir süre içerisinde 46 kırsal mahallede haneleri ziyaret ederek 10.000'e yakın vatandaşa ulaştı. Sıcak ve samimi ortamlarda gerçekleşen ziyaretlerde, sorun ve taleplerini dinledikleri Sındırgı'lıların tavsiyeleri doğrultusunda hizmetlerine yön verdiklerini belirten Başkan Yavaş, "Gerek fiziki, gerek ise sosyal ve kültürel açıdan Sındırgı'yı yeniden ayağa kaldırırken, ortak akıl anlayış politikası gereği görüşülmedik tek bir kişi bırakmayacağız. Sosyal doku ekibimiz ilçemizde yaşayan vatandaşlarımızın talep ve ihtiyaçlarının portföyünü çıkartıyor. Ailemizin en uzaktaki ferdinin bile belediye hizmetlerinden yararlanmasını hedefliyoruz. " dedi.

'VATANDAŞIMIZLA YAKIN TEMAS HALİNDEYİZ'

Vatandaşların yönetimde söz sahibi olması için Sındırgı ile ilgili atılacak her adımda ortak aklı esas aldıklarını anımsatan Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, "Sorunlara çözüm üretmek yeterli değil. Bunu sağlarken aynı zamanda hemşerilerimizin yönetim mekanizmamızın içerisinde aktif olarak yer almalarını çok önemsiyoruz. Katılımcı belediyecilik anlayışı gereği toplumun tüm kesimleriyle yakın temas halindeyiz. İstişare toplantılarımızı gerçekleştiriyoruz, esnaf ve ev ziyaretlerimize önem veriyoruz. Belediyemizin kapıları sonuna kadar açık. Ziyaretçilerimizi ağırlıyor, ortak çözüme ulaşmayı hedefliyoruz. Sındırgı'mızı hep birlikte aydınlık bir geleceğe taşıyoruz. Çalınmadık kapı, sıkılmadık el, görüşülmedik tek bir kişi bırakmadan, ilçemiz ve hemşehrilerimiz için en iyi hizmeti gerçekleştirmek adına çalışıyoruz. Bizim önceliğimiz insanlarımızın yaşamaktan mutluluk duyduğu bir Sındırgı oluşturmak. " diye konuştu.

KOMŞULUĞUN ADRESİ SINDIRGI

Gerçekleştirdikleri ziyaretler ile birlik ve beraberliği pekiştirerek, ihtiyaç olan mahalle kültürünü de ayakta tuttuklarını dile getiren Başkan Yavaş, "Toplumu ayakta tutan en önemli unsurlar aile bağları, komşuluk ilişkileri ve dayanışma ruhudur. Bizimde yüksek dayanışma ve paylaşma duygusuna sahip bir kültürümüz var. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi, aile toplumunun güçlü olmadığı bir ülkenin geleceği kadın için de, erkek için de karanlıktır. Bizde köklü medeniyetimizden aldığımız güçle bu hasletlerimizi yaşatmak adına sık sık hemşehrilerimizle bir araya gelerek aile yapısının muhafaza edilmesine destek oluyoruz. Acı günlerinde yaslanacak bir omuz oluyor, mutluluklarını paylaştıkça çoğaltıyoruz. Vatandaşlarımızın doğumundan cenazesine, düğününden, cemiyetine kadar her zaman yanlarında olmaya çalışıyoruz. " ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler