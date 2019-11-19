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Başkan Yavaş, Kızılcahamam'da muhtarlar ile buluştu

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, Kızılcahamam'da muhtarlar ile bir araya geldi.

19.11.2019 21:36 | Son Güncelleme: 19.11.2019 21:41Başkan Yavaş, Kızılcahamam'da muhtarlar ile buluştu
Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, 'da muhtarlar ile bir araya geldi.

Kızılcahamam'da düzenlenen Muhtarlar Toplantısı için Kızılcahamam'a giden Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, ilk olarak ev ve esnaf ziyaretlerinde bulundu. Vatandaşlar ile sohbet eden Başkan Yavaş, Soğuksu Caddesi üzerinde bulunan Engelliler Derneğinin pankartlı karşılaması ile yönünü Kızılcahamam Engelliler Derneğine çevirdi. Kızılcahamam Engelliler Derneği Başkanı Yusuf Ziya Ertürk tarafından "Engellilerin Ümidi İlçemize Hoş Geldiniz" yazılı pankart ile karşılanan Yavaş, dernek üyeleriyle sohbet etti.

Muhtarlar Toplantısı'na katılan Başkan Yavaş, 2020 bütçesinde mahallelere yapılması gerekilen işlerin planları olduğunu belirterek muhtarların sorunları ve taleplerini dinledi. Başkan Yavaş, gerekenlerin yapılması için talimatlar da verdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yavaş'ı toplantının yapılacağı otelde karşılayan Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, "İlçemize hoş geldiniz" dedi.

Başkan Yavaş, muhtarlarla fotoğraf çektirerek katılımcılara teşekkür etti. - ANKARA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Mansur Yavaş, Kızılcahamam, Güncel

Kaynak: İHA

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