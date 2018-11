Başkan Yavaş Mahalle Ziyaretlerinde

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş mahalle ziyaretlerini sürdürüyor.

74 mahallede eş zamanlı gerçekleştirilen çalışmalar ile ilçe genelinde büyük bir değişim söz konusu.

Merkez ve kırsal mahallelerin istek ve talepleri ile birebir ilgilenen başkan Yavaş bir taraftan Sosyal Doku ekibine iletilen talepleri değerlendiriyor, diğer taraftan da vatandaşlarla birlikte yapılan çalışmaları yerinde inceliyor. Yüreğil, Yaylabayır ve Umurlar ziyaretleriyle vatandaşlarla buluşan başkan Yavaş güncel sorunların çözümü için de istişarelerde bulunuyor.

Yüreğil mahallesinde yaşanan içme suyu ile ilgili sıkıntıların çözümü için BASKİ genel müdür yardımcısı İzzet Güven ve ilgili daire başkanları ile mahalle sakinleri ile istişarede bulunan başkan Yavaş daha önce gerçekleştirilen sondaj ve sulama suyu hattı çalışmalarına ek çalışmaların yılbaşına kadar başlatılacağı müjdesini verdi. Yaylabayır mahallesinde yaşlı ziyaretleri sonrasında Umurlar mahalle sakinleri ile buluşan başkan Yavaş devam eden parke taşı çalışmalarını mahalle muhtarı ve mahalle sakinleri ile birlikte inceleyerek istişarede bulundu.

Geçtiğimiz günlerde Umurlar mahallesinde çıkan yangından kullanılmaz hale gelen ev halkını da ziyaret eden başkan Yavaş ailenin mağduriyetinin giderilmesi adına çalışmaların hızlandırılması adına talimat verdi.

Ziyaretten memnun olan vatandaşlar başkan Yavaş'a ziyaretleri ve hizmetleri için teşekkür etti.

Başkan Yavaş " Biz Birlikte Bir Aileyiz sloganı ile başladığımız hizmet yolculuğumuzda her zaman vatandaşlarımızla birlikte olduk. Muhtarlarımızla, vatandaşlarımızla, vekillerimizle ve ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde birçok projeyi hayata geçirdik. Fiziki hizmetlerimizin yanında sosyal hizmetlerimizle gönül belediyeciliğini en üst düzeyde gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Her zaman sahadaki çalışmaları birebir takip etmeye vatandaşlarımızın talep ve isteklerine göre şekillendirmeye özen gösteriyoruz. Bizler zaten her zaman vatandaşlarımızla birlikteyiz. Belediyemizin kapıları sonuna kadar açık. Ancak bunun yanında Sosyal Doku ekibimizle ilçemizde en ucra köşede bile çalınmadık kapı bırakmıyoruz. Vatandaşlarımızın hayır dualarını alıyor, istek ve taleplerini belirliyoruz. İlçemizin bütün sorunlarını birlikte çözüme kavuşturuyoruz. Birlikte geleceği inşa etmeye devam edeceğiz." Dedi.