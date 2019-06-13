13.06.2019 20:39
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Başkan Yavaş, su taşkınlarının olduğu alanlarda incelemelerde bulundu

- Başkan Yavaş, su taşkınlarının olduğu alanlarda incelemelerde bulundu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Başkent'te şiddetli yağış sonrası meydana gelen su taşkınları nedeniyle zarar gören cadde, sokak, konut ve iş yerlerini ziyaret ederek, incelemelerde bulunduANKARA -...

- Başkan Yavaş, su taşkınlarının olduğu alanlarda incelemelerde bulundu
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Başkent'te şiddetli yağış sonrası meydana gelen su taşkınları nedeniyle zarar gören cadde, sokak, konut ve iş yerlerini ziyaret ederek, incelemelerde bulundu
ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Başkent'te şiddetli yağışların ardından su taşkınlarının meydana geldiği bölgeleri ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.
Başkan Yavaş, Etimesgut ve Karataş Mahallelerinde gerçekleştirdiği incelemelerde, ev ve iş yerleri zarar gören esnaf ve vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, yaşananlar hakkında detaylı bilgi aldı.
"Altyapı sorununu çözeceğiz"
Bir daha benzer felaketlerin yaşanmaması için altyapısı sorunlu cadde ve sokakların tek tek tespit edileceğini belirten Başkan Yavaş, "Başkentimize hiç yakışmayan ve olmasını istemediğimiz görüntülerle karşı karşıya kaldık. Su taşkınları nedeniyle ne yazık ki can kayıpları da yaşadık. Ben yaşamlarını yitiren tüm vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi.
Taşkınlar nedeniyle zarar gören bölgelerdeki incelemelerinde vatandaşların ve esnafın sorunlarını tek tek not alan ve kurmaylarına bu sorunların çözümü konusunda talimat veren Başkan Yavaş, "Bir şehrin gelişmişliği ve modernliği alt yapısının gücüyle orantılıdır. Büyükşehir Belediyesi olarak da önceliğimiz şehre makyaj yapmak değil, Başkent'in alt yapısını en kısa sürede güçlendirmek olacaktır" diye konuştu.Başkan Yavaş, su taşkınlarının olduğu alanlarda incelemelerde bulundu
Kaynak: İHA
Ankara, Genel

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