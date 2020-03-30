Başkan Yavaş'tan örnek kampanya

Devlet yardımlarının yanında birlik ve beraberlik duygularının da bu dönemde en üst seviyede olması gerektiğini her fırsatta belirten başkan Yavaş örnek olacak bir yardım seferberliğinin de startını verdi.

Sosyal yardımlar ve yardım kampanyalarda ilçe genelinde olan bütünlüğü ile sıkça gündeme gelen Balıkesir 'in Sındırgı ilçesinde korona virüs nedeni ile işsiz kalanlara yardım için kampanya başlatıldı.

Sındırgı Belediyesinin sosyal yardımlarının yanında ilçe genelinde bağışta bulunmak isteyen vatandaşlardan toplanacak bağışlar da korona virüs nedeniyle işsiz kalanlara yardım amaçlı kullanılacak.

Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş maaşını bağışlayarak kampanyayı başlattığını ve destek olacağını duyurdu.

Başkan Yavaş "Olanın olmayana borcu var."

Başkan Yavaş paylaşımında "Kıymetli hemşerilerim korona virüs belası dünyayı allak bullak etti. Can güvenliğimizi tehdit ettiği gibi alınan tedbirler gereği nice mekânlar kapandı, nice kişiler işsiz kaldı. Devletimiz bütün kurum ve kuruluşları ile seferber oldu.

Belediyemiz kaymakamlık bütün kurum personeli EVDEKAL çağrısına milletimiz uysun diye halkımızın ayağına kadar servis yapıyor. Bu olağanüstü durumları yine hep beraber aşacağız. Türk milleti birlik ve beraberliği ile aşamayacağı sıkıntı yoktur Allah'ın izni ile. Hayat her hali ile devam ediyor.

El emeği ile geçinen birikimi olmayan tencereye koyacak malzemesi olmayanlara destek olmak yine bizim görevimiz. Olanın olmayana borcu var..

"Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir".

Düsturu ile birbirimize sahip çıkmaya davet ediyorum.

Şahsım olarak bir maaşımı bağışlayarak destek kampanyasını başlatıyorum.

Duyarlı vatandaşımıza şimdiden teşekkür ediyorum. Hiç bir virüs aldığımız tedbirden ve bizim birbirimize desteğimizden asla güçlü değildir..." ifadelerini kullandı.

İlçe Genelinde Takdir Topladı

Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş'ın maaşını bağışlayarak kampanya vatandaşlardan da tam not aldı. Siyaset ayrımı yapılmaksızın herkes tarafından kabul gören yardım kampasında başkan Yavaş gönül adamı olduğunu ve gönül belediyeciliğinin gereklerini bir kez daha gözler önüne serdi.

Bunun yanında mahalle muhtarlarından da kampanyaya destek geç kalmadı. Başkan Yavaş'ın ilçesindeki korona virüs sebebiyle zor durumda kalan vatandaşlara yardım amaçlı başlattığı kampanyaya destek her geçen gün artıyor.

Kaynak: Bültenler