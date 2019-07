Başkan Yavaş'tan sanayicilere ziyaret Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ' Türkiye İş Makineleri Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği'nin yönetim kurulu toplantısına katıldı.Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: "Hep birlikte Ankara'nın 2050'sini planlamamız, başkent ekonomisini ayağa kaldırmamız lazım""Akyurt'ta yapılacak uluslararası fuar alanının bir an önce bitmesi için elimizden geleni yapıyoruz"ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Türkiye'yi ulusal ve uluslararası platformlarda temsil eden, Türkiye İş Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği'nin genişletilmiş yönetim kurulu toplantısı'na katılarak, sektörün sorunlarını ve ihtiyaçlarını dinledi. Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde düzenlenen toplantıda Türkiye'deki makine sektörünün yüzde 95'ini temsil eden İMDER'in geçmiş ve gelecek dönemdeki faaliyet ve hedeflerinin değerlendirildi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sektörün ihtiyaçlarına yönelik destek mesajları verdi.Başkent OSB'de fabrikaları da gezerek bilgi alan ve sanayicilerin Ankara'da yapılacak yatırımlar konusunda sorularını yanıtlayan Yavaş, şöyle konuştu: "Bizim 2025 yılına kadar 8 milyon nüfus olmamız öngörülüyor. Endüstriyel tasarımı sağlayacak bir takım yeni kurslar açmamız lazım. Yani yapay zekayı öğreten ve buna benzer gelişimlere yönelik kurslar açmamız gerekiyor. Bu konuda da elbette sizlerle işbirliğine hazırız. Fuar alanını hızlı bir şekilde bitirmeye çalışıyoruz. Öncelikli olarak Ankara'nın ekonomisini ayağa kaldırmamız gerektiğini her yerde söyledim söylüyorum da. Gerekirse bütün projelerimizi bir kenara bırakıp ekonomiyi ayağa kaldırmamız gerekiyor. Önceliklerim arasında fuar alanı ve Organize Sanayi alanlarına destek olmak yer alıyor. Fuar alanı bir an önce biterse burada sergileme imkanı olur ve daha çok istihdam sağlanır. Öncelikle bizim hep birlikte Ankara'nın 2050'sini planlamamız lazım. Esenboğa Havaalanı'ndan Çubuk'a kadar uzanan metro için görüşmelere başladık. Dünya Bankası kredisi mi olur? Japon Bankası mı yoksa Çin kredisi mi olur? Şimdi hepsiyle görüşüyoruz. Metro şartnamesine yerli ürün kullanma şartı getireceğiz. Mutlaka Ankara'da bir firmadan alım yapılması konusunda, yerlilik konusunda bir maddeyi şartnameye koyduracağım. Üretenlere destek olmaktan başka çaremiz yok. Sektörün ihtiyacı olan ara eleman açığı konusunda bize gelen başvuruları size yönlendirerek ayrıca size destek olabiliriz. Sanayicilerimizin yer ve eleman ihtiyacı için yardımcı olacağıma kendi adıma söz veriyorum. Ankara sevdanızdan ve Ankara'ya olan bağlılığınızdan dolayı teşekkür ederim."İş dünyasından Yavaş'a teşekkürAnkara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, Türkiye'de iş makinesi sektöründe faaliyet gösteren firmaların yüzde 41.7'sinin Ankara'da olduğuna dikkat çekti. Yavaş, "Ankaramız, 'Başkent'in sanayisinden sanayinin başkentine' hedefine adım adım ilerliyor. Ankara olarak üretiyoruz ama bu ürünlerimizi sergileyebileceğimiz bir fuar alanımız maalesef yok. Büyükşehir Belediye Başkanımız göreve geldiği günden bu yana mesaisinin önemli bir kısmını bu proje için harcıyor" şeklinde konuştu.ASO Başkanı Özdebir, Başkent'in öncelikli yatırımlarının başında fuar alanının geldiğini belirterek, fuar alanının tamamlanması yönünde gösterdiği çaba nedeniyle Başkan Yavaş'a teşekkür etti.Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya; Başkan Yavaş'ın yanı sıra Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu, İMDER Yönetim Kurulu Başkanı Merih Özgen, Başkent Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Şadi Türk ve sektörden çok sayıda firma temsilcisi katıldı.