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Başkan Yazıcı, koronavirüsle mücadeleyi video konferansla değerlendirdi

Tuzla Belediyesi, koronavirüs (COVID-19) mücadelesi kapsamında saha çalışmalarını, denetimler, temizlik, dezenfekte, caddelerin yıkanması ve dezenfekte noktalarının oluşturulması gibi uygulamaları aralıksız sürdürdüğünü duyurdu.

03.04.2020 13:51 | Son Güncelleme: 03.04.2020 13:51
Başkan Yazıcı, koronavirüsle mücadeleyi video konferansla değerlendirdi

Tuzla Belediyesi, koronavirüs (COVID-19) mücadelesi kapsamında saha çalışmalarını, denetimler, temizlik, dezenfekte, caddelerin yıkanması ve dezenfekte noktalarının oluşturulması gibi uygulamaları aralıksız sürdürdüğünü duyurdu. Gerçekleştirilen video konferans ile çalışmalar hakkında bilgi alan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile koronavirüsle mücadele kapsamında genel durumu değerlendirip, sürecek uygulamaların planlamasını yaptı.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Tüm birimlerimiz ile mücadeleye devam ediyoruz. Başkan yardımcılarımız, birim müdürlerimiz ile video konferanslar yaparak sık sık durum değerlendirmesi yapıyoruz. Koronavirüs ile mücadele sürecinin ilk gününden itibaren 24 saat kesintisiz çalışıyoruz. Özellikle saha ekiplerimiz gecesini gündüzüne katarak çalışmalara özveriyle katılıyor. Koronavirüs mücadelemizde teknoloji imkanları ve altyapımızın tamamını vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Sosyal medya halk buluşmalarında vatandaşımızla birebir görüşerek talepleri alıyoruz. Ekiplerimizle de sürekli irtibat halindeyiz. Video konferans ile çalışmaları her an takip ederken diğer bir yandan da planlanan çalışmaların seyrini analiz ediyoruz" dedi.

YAZICI : ÇAĞIN TÜM TEKNOLOJİK İMKANLARINI KULLANIYORUZ

Koronavirüs ile mücadelenin ana başlıkları olan temizlik, hijyen, dezenfekte gibi çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini dile getiren Yazıcı, kamu alanları, taksi ve otobüs durakları, tüm toplu taşıma araçları, pazar yerleri, ibadethaneler gibi alanlarda eş zamanlı mücadeleye devam ettiklerinin altını çizdi.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Belediye olarak çağın tüm teknolojik imkanlarını kullanıyoruz" dedi ve ekledi: "Evde kalarak koronavirüs ile mücadeleye destek veren Tuzlalılara kültür, sanat, eğitim etkinliklerini sosyal medya ile ulaştırıyoruz. Vatandaşlarımızın desteği ve bizlerin gayreti ile bugünleri bir an evvel atlatacağımıza inanıyoruz. Lütfen herkes evde kalarak bize destek olsun. Bizi sizin için her yerde mücadelemizi kesintisiz sürdürüyoruz"

Tuzla Belediyesi e-belediye hizmetleriyle desteklediği vatandaşlık işlemlerini, sosyal medya halk buluşmaları, uzaktan eğitim, kültürel etkinliklerin internet kanalları üzerinden devam ettirilmesi gibi çalışmalarla destekliyor.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Tuzla Belediyesi, Koronavirüs, Tuzla, Güncel
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