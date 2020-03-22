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Başkan Yazıcı, sosyal medyadan canlı yayınla piyano çalacak

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, sosyal medya hesaplarından yapacağı canlı yayınla bugün saat 21.00'da piyano çalacak.

22.03.2020 19:04 | Son Güncelleme: 22.03.2020 19:04
Başkan Yazıcı, sosyal medyadan canlı yayınla piyano çalacak

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, sosyal medya hesaplarından yapacağı canlı yayınla bugün saat 21.00'da piyano çalacak.

Türkiye'de, Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle vatandaşların zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları gerektiği vurgulanıyor. Buna bağlı olarak sosyal medyadan da "Evdekal hashtagi" ile vatandaşların sokağa çıkmaması isteniyor. İnsanların evde kaldıkları süre boyunca zamanlarını daha eğlenceli geçirmek için Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı da bugün saat 21.00'da sosyal medya hesaplarından yapacağı canlı yayınla piyano çalacağını açıkladı. Birçok sanatçı da hafta içerisinde yaptığı canlı yayınlarla mini konserler vermiş ve evlerinde günlerini geçiren insanlardan bu konserler olumlu tepkiler almıştı.


Kaynak: DHA

Etiketler : Şadi Yazıcı, Tuzla, Güncel

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