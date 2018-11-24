Başkan Yemenici'den Öğretmenlere Türk Bayrağı

24 Kasım Öğrtemen Günü nedeniyle okulları gezen Akçakoca
Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici
öğretmenlere Türk Bayrağı hediye etti. Başkan Yemenici'nin bayrak hediye etmesi öğretmenleri ayrı bir sevindirdi.
Akçokaca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici eğitim kurumlarını gezmeye devam ediyor. Yemenici, 24 Kasım Günü nedeniyle Piri Reis
Lisesi, Hamiyet Sevil İlköğretim Okulu, Ayazlı Anaokulu, Atatürk
Ortaokulu, Esvet-Dilek Sarıoğlu Anaokulu, Nene Hatun
Lisesi okullarını ziyaret etti öğretmenler bir araya geldi. Gittiği her okulda tüm öğretmenlere Türk Bayrağı hediye eden Başkan Yemenici öğretmenler tarafından takdirle karşılandı.
Akçakoca Belediyesi olarak eğitime her zaman destek verdiklerini işaret eden Cüneyt Yemenici, 24 Kasım Öğretmenler Günün haftası münasebeti ile bilgisini ve becerisini aktaran tüm öğretmenlere şükranlarını sunduğunu belirterek "Öncelikle bu kutsal mesleği yapan bütün öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler gününü en içten dileklerimle kutluyorum. Akçakoca Belediyesi olarak eğitime olan desteğimiz her zaman devam edecek. Sizlerin sayesinde çocuklarımız geleceğe daha emin adımlar ile ilerliyor. Ben öncelikle sizlerin çocuklarımıza verdiğiniz bu bilgi ve birikimlerinizden dolayı teşekkür ediyor, 24 Kasım Öğretmenler gününüzü bir kez daha kutluyorum" diye konuştu. - DÜZCE
Akçakoca,Cüneyt Yemenici
24 Kasım 2018 Cumartesi 00:18