Başkan Yemenici ile Birlikte İlçede Spor Alanları Çoğaldı

20 Kasım 2018 Salı 14:05



20 Kasım 2018 Salı 14:05

Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici'nin spora ve sporcuya verdiği tam destekle amatör sporların başkenti olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Akçakoca Belediyesi'nin kentin çeşitli noktalarına kazandırdığı spor sahalarıyla ve yapımı devam eden spor salonuyla, pek çok önemli spor aktivitesine ilerleyen yıllarda ev sahipliği yapacaktır.Kentin dört bir yanında yapılan ve çalışmalarına devam edilen yeşil alan ve parkların spor yapmak isteyenlerin kullanımı için düzenlenmesine ek olarak ilçenin Yalı mahallesi Çukurtarla mevkine yapılan kapalı spor salonu çalışmalarında sona gelindi.Hizmete açılmasına az bir süre kalan Kapalı Spor salonunda incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici şu sözlere yer verdi "Gençlerin sporla buluşması lazım. Biz dönemimizde Akçakoca'da bu anlamda gerçekten çok önemli mesafeler kat ettik. 1000 kişilik şuan da bitmek üzere olan kapalı spor salonumuzun içindeyiz. İnşallah ilçemizde iki tane kapalı spor salonumuz olacak. Bir ay sonra tamamen bitmiş ve hizmet vermeye başlayacak. İki adet salonla beraber spor faaliyetleri üst seviyelere çıkacak. Tabi biliyorsunuz, harman yerine bir top sahası yapmıştık ve gençlerimiz orada ücretsiz top oynayabiliyorlar, yine meslek lisemizin yanına voleybol, basketbol, tenis ve futbol sahaları yaptık, Değirmenağzı parkımızın içerisinde spor sahaları var. Şimdi sapak mevkinde bir tane semt sahası yapıyoruz. İlçemize inşallah birde gelişim merkezi kazandıracağız, bununla birlikte Akçakoca'da hem gençlerin spora yönelme anlamında hem de kötü alışkanlıklarından kurtulması çok önemli. Ben emeği geçen herkese yüklenici firmadan, Bakanlığımıza, Milletvekillerimize, İl Başkanımıza, tüm siyasilere çok çok teşekkür ediyorum. Sporla ilgili yatırımlar artarak devam edecek" diye ifade etti. - DÜZCE