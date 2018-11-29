Başkan Yemenici, Yeni Projeler Üretiyor

Akçakoca
Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici
, ilçe ekonomisine katkı sağlayacak ve ilçe halkının yaşamını kolaylaştıracak projeler üretmeye devam ediyor.
Yalnızca Akçakoca için değil bölge halkı için de 'nefes alma' potansiyeli oluşturacak olan ve 'dev proje' olarak adlandırılan 15 Temmuz Şehitler Parkı projesinin ardından, yine bölgedeki diğer belediyelere örnek oluşturabilecek nitelikte bir proje daha hayata geçiyor. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, Akçakoca içme suyu barajından yeni içme suyu arıtma tesisine suyu taşıyacak olan ana isale hattı üzerine 2 adet Mikro Hidroelektrik Santral (HES
) kurulacağını ve bu santraller sayesinde Akçakoca'nın kendi elektriğini üreteceğini müjdeledi.
Santralde üretilecek elektriğin yaklaşık 2 milyon kilovat saat olacağını belirten Yemenici ilçe ekonomisine de büyük ölçüde katkı sağlanacağını söyleyerek şu ifadelere yer verdi: "Akçakoca Belediyesi olarak yakın zamanda önemli bir işi hayata geçireceğiz. İçme suyu barajımızdan yeni içme suyu arıtma tesisine suyu taşıyacak olan ana isale hattımız üzerinde iki adet mikro HES kurarak kendi elektriğimizi üretmeye başlayacağız. Bütün kanuni süreçleri tamamlanmak üzere olan projemiz hayata geçtiğinde yaklaşık 2 milyon kilovat saat elektrik üretecek olan mikro HES'lerimiz ekonomik anlamda da belediyemize ve ilçemize katkı sunmuş olacak. Yeni dönemde sunacağımız yeni pazar yeri projemizin çatısını da yenilenebilir enerji sistemleri ile, güneş enerjisi panelleri ile kaplayarak projemizi gerçekleştirecek, oradan da ciddi boyutta elektrik üreteceğiz. Her şey Akçakoca için." - DÜZCE
HES,Cüneyt Yemenici,Akçakoca
29 Kasım 2018 Perşembe 15:14