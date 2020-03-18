Başkan Yeni: "Koronavirüsü birlikte mücadele ederek yok edeceğiz"
Akdeniz Gazeteciler Federasyonu ve Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mevlüt Yeni, Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) birlikte mücadele edilerek yok edileceğini bildirdi.
18.03.2020 14:38 | Son Güncelleme: 18.03.2020 14:38
Akdeniz Gazeteciler Federasyonu ve Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mevlüt Yeni, Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) birlikte mücadele edilerek yok edileceğini bildirdi.
Yeni, yaptığı yazılı açıklamada, sorumlu gazetecilik anlayışı içinde devletin verdiği mücadeleye, milletin sağlığı ve ülke geleceği için tam destek verdiklerini belirtti.
Bu süre zarfında kamu kuruluşları ve katma bütçeli idarelerin ilan verme faaliyetlerini durdurmasıyla basın kuruluşlarının sair giderlerini karşılamakta ciddi sıkıntılar çekebileceğini ifade eden Yeni, şöyle devam etti:
"Böyle sorunlarla karşılaşmamak için hızlı şekilde tedbir alınmasını sağlıklı bir yaklaşım olarak değerlendiriyoruz. Alınacak tedbirler arasında sigorta primleri ile vergilerden muaf tutulması veya ertelenmesi, faizsiz kredi, yerel yönetimler tarafından yerel basının desteklenmesi yönünde bir tavsiye kararı alınması, çıkacak olan ekonomik destek paket içine mutlaka Anadolu basınının dahil edilmesi yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesinde medya kuruluşları için hayati önem taşımaktadır."
Yeni, yaptığı yazılı açıklamada, sorumlu gazetecilik anlayışı içinde devletin verdiği mücadeleye, milletin sağlığı ve ülke geleceği için tam destek verdiklerini belirtti.
Bu süre zarfında kamu kuruluşları ve katma bütçeli idarelerin ilan verme faaliyetlerini durdurmasıyla basın kuruluşlarının sair giderlerini karşılamakta ciddi sıkıntılar çekebileceğini ifade eden Yeni, şöyle devam etti:
"Böyle sorunlarla karşılaşmamak için hızlı şekilde tedbir alınmasını sağlıklı bir yaklaşım olarak değerlendiriyoruz. Alınacak tedbirler arasında sigorta primleri ile vergilerden muaf tutulması veya ertelenmesi, faizsiz kredi, yerel yönetimler tarafından yerel basının desteklenmesi yönünde bir tavsiye kararı alınması, çıkacak olan ekonomik destek paket içine mutlaka Anadolu basınının dahil edilmesi yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesinde medya kuruluşları için hayati önem taşımaktadır."
Kaynak: AA
Etiketler : Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Antalya, Akdeniz, Güncel
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