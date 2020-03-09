Başkan Yenipazar: "Dünya görmek istemediğimiz bir noktaya doğru gidiyor"
Kütahya İHH İnsani Yardım Vakfı, İl İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nı Tavşanlı'da yaptı.
09.03.2020 12:51 | Son Güncelleme: 09.03.2020 12:51
Kütahya İHH İnsani Yardım Vakfı, İl İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nı Tavşanlı 'da yaptı.
İHH Tavşanlı Temsilciliği'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya AK Parti İlçe Başkanı Bilal Kıyak, Belediye Başkanı Mustafa Güler, Kütahya İHH İnsani Yardım Vakfı Başkanı Mustafa Yenipazar, Tavşanı Temsilcisi İbrahim Vehbi Atabay ile dernek yönetim kurulu üyeleri katıldı.
Program Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Toplantıda konuşan Kütahya İHH İnsani Yardım Vakfı Başkanı Mustafa Yenipazar, "Sizler burada hayırlı işlere katkı sağlamak üzere yerine göre uzun yollar kat ederek bu toplantılara iştirak ediyorsunuz. Bunun karşılığını elbette ki fazlasıyla hem bu dünyada hem de öteki dünyada alacağız. Maalesef biz istemesek de dünya görmek istemediğimiz bir noktaya doğru gidiyor. Bizler üzerimize düşeni en iyi şekilde yaparsak dünya iyiliklerin hakim olduğu, güzelliklerin hakim olduğu bir dünya haline gelecektir" dedi. - KÜTAHYA
İHH Tavşanlı Temsilciliği'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya AK Parti İlçe Başkanı Bilal Kıyak, Belediye Başkanı Mustafa Güler, Kütahya İHH İnsani Yardım Vakfı Başkanı Mustafa Yenipazar, Tavşanı Temsilcisi İbrahim Vehbi Atabay ile dernek yönetim kurulu üyeleri katıldı.
Program Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Toplantıda konuşan Kütahya İHH İnsani Yardım Vakfı Başkanı Mustafa Yenipazar, "Sizler burada hayırlı işlere katkı sağlamak üzere yerine göre uzun yollar kat ederek bu toplantılara iştirak ediyorsunuz. Bunun karşılığını elbette ki fazlasıyla hem bu dünyada hem de öteki dünyada alacağız. Maalesef biz istemesek de dünya görmek istemediğimiz bir noktaya doğru gidiyor. Bizler üzerimize düşeni en iyi şekilde yaparsak dünya iyiliklerin hakim olduğu, güzelliklerin hakim olduğu bir dünya haline gelecektir" dedi. - KÜTAHYA
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Başkan Yenipazar: "Dünya görmek istemediğimiz bir noktaya doğru gidiyor"
Etiketler : İnsani Yardım Vakfı, Tavşanlı, Kütahya, İHH, Yaşam
Manşet
Haberler
Haberler
Çin'de korona salgınında günlük vaka sayısı düşmeye başladı
Haberler
İki çocuk annesi kadının eski kocası tarafından çocuğunun gözü önünde vurulduğu anların görüntüleri ortaya çıktı
Haberler
Borçlarını ödeyemeyen Orta Doğu ülkesi Lübnan iflas etti
Haberler
Çevremizi saran koronavirüs, sıkı önlemler sayesinde Türkiye'ye sıçramadı
Haberler
Kurtların sıkıştırdığı bağlı haldeki köpeğin imdadına arkadaşı yetişti
Haberler
Son dakika: Koronavirüsle mücadele eden İran, 70 bin hükümlüyü serbest bırakacak
Haberler
Rus istihbaratı açıkladı! Esed rejiminin kurduğu sinsi tuzağa Türk SİHA'ları düşmedi
Haberler
Instagram, oyuncu Birce Akalay'ın Kadınlar Günü paylaşımını cinsel içerikli bularak kaldırdı