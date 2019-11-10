Haberler » Güncel » Başkan Yıldım'dan, 10 Kasım Atatürk'ü anma mesajı - Haber

Başkan Yıldım'dan, 10 Kasım Atatürk'ü anma mesajı

Adıyaman'ın Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, 10 Kasım Atatürk'ü anma günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

10.11.2019 16:32 | Son Güncelleme: 10.11.2019 16:37Başkan Yıldım'dan, 10 Kasım Atatürk'ü anma mesajı
'ın Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, 10 Kasım Atatürk'ü anma günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Yıldırım mesajında, "Cumhuriyetimizin kurucusu, bağımsızlığımızın mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ölümünün 81. yıl dönümünde bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anmaktayız. Atatürk, sadece milletimizin değil, bütün insanlığın sevgisini ve saygısını kazanmış bir liderdir. Milletimize ve ordumuza önderlik ederek yürüttüğü istiklal mücadelesi, hür yaşama kararlığındaki Türk Milletini aydınlık günlere kavuşturmuştur.

10 Kasım'lar, sadece yas günü değil, o'nun en büyük eseri olan Türkiye Cumhuriyeti'ni geliştirip koruyarak, geleceğe taşıma azmimizi tazelediğimiz günler olmalıdır. Mustafa Kemal'i anlamak, yurdumuzu dünyanın en mamur ve en medeni memleketleri seviyesine çıkarmak, milli kültürümüze sahip çıkarak yeniden büyük bir medeniyet tesisi için çalışmak demektir. Bağımsızlık uğrunda karşısına çıkan tüm güçlükleri aşarak milletine bağımsızlığını armağan eden, büyük başarılarla dünya milletlerine örnek olan Atatürk'ün bize sunduğu değerleri korumak ve bizden sonraki kuşaklara aktarmak için tüm gücümüzle çalışmalıyız. Kurtuluş savaşımızın önderi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milletimizin gönlünde daima yaşayacak, omuz omuza mücadele ettiği silah arkadaşları ve istiklal mücadelemizin kahraman şehit ve gazileri hiçbir zaman unutulmayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyorum" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

Mustafa Kemal Atatürk, İskender Yıldırım, Adıyaman, 10 Kasım, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:28 Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nda AA yayınlarına ilgi
18:28 Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
18:28 Kuveyt Emiri Sabah'tan Suudi Arabistan Kralı Selman'a mektup
18:27 "38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı"nda usta edebiyatçıların arşivleri ele alındı
18:25 Bangladeş'i ve Hindistan'ı Bulbul Kasırgası vurdu: 14 ölü
18:04 Tel Abyad'da terör örgütüne ait mayın eğitim ve depolama tesisi bulundu
17:53 Meral Akşener duyurdu: İYİ Parti Marmaris İlçe Başkanı Ali Rıza Doğanyılmaz hayatını kaybetti
17:00 Arnavutköy'de korkunç kaza! Oğlunun nikahına giden anne hayatını kaybetti
16:53 Davutoğlu, yeni parti binasını mühürlenme riski nedeniyle CHP'li belediye sınırları içinde seçecek
16:21 Atatürk, İngiliz istihbarat raporlarında böyle yer aldı: Tehlikeli biri ve zıtları desteklenmeli, rakipleri bir araya getirilmeli
11:46 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk istismarına sert tepki gösterdi
02:17 PSG, son dakikalarda bulduğu golle kazandı!
22:00 PSG, son dakikalarda bulduğu golle Brest'i mağlup etti
10.11.2019 18:29:56