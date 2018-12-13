Başkan Yıldırım: "Anestezi Çalışanları Ameliyathanelerin Gizli Kahramanlarıdır"

13 Aralık 2018 Perşembe 11:18



13 Aralık 2018 Perşembe 11:18

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Özgür Yıldırım, 13 Aralık Anestezi Teknisyen ve Teknikerleri Gününü tebrik ederek, anestezi çalışanlarının sorunlarına dikkat çekti. Yıldırım, "Anestezi çalışanları ameliyathanelerin gizli kahramanlarıdır" dedi.Sağlık-Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Özgür Yıldırım, 13 Aralık Anestezi Teknisyen ve Teknikerleri Gününü kutladı. Anestezi teknisyen ve teknikerlerinin sorunlarına dikkat çeken Özgür Yıldırım, anestezi teknisyenlerinin yoğun radyasyona maruz kaldıklarına dikkat çekerek "Ameliyatlar esnasında, skopi cihazı ile radyolojik görüntüleme esnasında anestezi teknisyenleri hastanın başından ayrılamadığı için her gün defalarca yüksek radyasyona maruz kalıyorlar. Bir insanın hayatı boyunca maruz kalacağı radyasyona bir günde maruz kalan anestezi teknisyenlerimiz bu durumdan hem fizyolojik olarak hem de psikolojik olarak etkileniyorlar" dedi."Sağlık çalışanları içinde ataması en az yapılan branş anestezi teknisyenliği"Anestezi teknisyenlerinin çalışma koşullarının çok ağır olduğunu vurgulayan Başkan Yıldırım, "Hastanelerimizde yeterli sayıda anestezi teknisyenimiz yok ve bu yüzden teknisyen başına düşen hasta sayısı çok fazla; ameliyathanelerin gün ışığı almayacak şekilde konumlandırılması mesai saatini ameliyathanede geçiren personel için başka bir ruhsal problem. Tüm koşullar göz önünde bulundurulduğunda anestezi teknisyenlerimizin çalışma saatlerinin ve izin düzenlemelerinin yeniden yapılandırılması gerektiği kaçınılmaz oluyor. Ruhsal olarak kendini yorgun, bitkin ve mutsuz hisseden anestezi teknisyenlerimizin çalışma koşullarının acilen iyileştirilmesi gerekmektedir. Sağlık çalışanları içinde ataması en az yapılan branş anestezi teknisyenliği branşı. Atamaları çok az olan ve mesleki tanımlamaları iyi yapılmayan anestezi teknisyenlerimiz işlerinin dışında kalan birçok bölümde çalıştırılıyorlar. Hemen tüm mesleklerin lisans tamamlama programı varken anestezi teknisyenlerimizin lisans programı yok, maalesef iki yıllık ön lisans eğitiminden sonra kendi alanlarında eğitimlerine devam edemiyorlar. Bu da mesleki anlamda tatminsizliğe yol açıyor. Anestezi çalışanları ameliyathanelerin gizli kahramanlarıdır" şeklinde konuştu.Anestezi çalışanlarına yönelik kanun ve yasaların günün şart ve koşullarına göre yenilenmesi gerektiğine vurgu yapan Başkan Yıldırım, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilgilendirilmesi, ameliyathane denetimlerinin artırılması, personelin kullanacağı kendilerini korumaya yönelik kıyafet yardımcı teçhizatın sağlanması, dinlenme saatlerinin ve alanlarının oluşturulması, izinlerinin artırılması gerektiğini de dile getirdi. - İZMİR