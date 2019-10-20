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Başkan Yıldırım, Başkan Karalar ile bir araya geldi

Adıyaman'ın Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a nezaket ziyaretinde bulundu.

20.10.2019 14:08Başkan Yıldırım, Başkan Karalar ile bir araya geldi
Adıyaman'ın Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Adana Büyükşehir Belediyesi Taş Binada gerçekleşen ziyarette konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, ziyaretinden dolayı Belediye Başkanı İskender Yıldırım'a teşekkür ederek, "Bugün değerli kardeşimiz Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım'ı belediyemizde ağırladık. Başkanımıza nazik ziyaretinden dolayı teşekkür ediyor, tüm Gölbaşılı hemşehrilerimize selamlarımı iletiyorum" diye konuştu.

Belediye Başkanı İskender Yıldırım ise misafirperverliğinden ötürü Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a teşekkür etti. - ADIYAMAN

İskender Yıldırım, Zeydan Karalar, Adıyaman, Adana, Güncel

Kaynak: İHA

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