Başkan Yıldırım, "Başladığımız İş Yarım Kalmaz"

Karamürsel Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Karamürsel Belediye Başkan Adayı İsmail Yıldırım, Şehirlerarası yolcu ve lojistik taşımacılığın önemli güzergahlarından olan D-130 karayolu üzerinde bulunan Karamürsel Kent Meydanı Köprülü Kavşağı projesi için açıklamalarda bulundu. İhaleyi alan firmanın ihaleyi fesih etme hakkını kullanmasının ardından kamuoyunda çıkan,projenin devam etmeyeceği ile ilgili spekülasyonlara karşı açıklama yapan Başkan Yıldırım, projenin bir buçuk, iki ay içerisinde yeniden başlayacağını açıkladı.

2 AY İÇERİSİNDE BAŞLAYACAK

Kentin merkezinin bütünlük kazanacağı Karamürsel Kent Meydanı Köprülü Kavşağı projesi ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Yıldırım,"Proje 2018 yılında ihale edildi ve Haziran ayında temeli atıldı. Tamamlanma süresi de 2019 yılının haziran ayı idi. Müteahhit firma ihaleyi fesih etmek istedi. Proje içerisinde 800 kazığın çakılacağı bir projeydi, bunun 650 kazığı çakıldı. Şuanda kalan 150 kazık ve ondan sonraki işlemler için yeni bir ihale açılıyor. Bu çalışma bir buçuk, iki ay içinde devam edecek" dedi.

2019 YILINDA TAMAMLANACAK

Devamında "AK Partili bir hükümet hiçbir zaman başladığı işi yarım bırakmadı" diyen Başkan Yıldırım, "Karamürselli hemşerilerime bir kez daha söylemek istiyorum. Çeşitli spekülasyonlarla bu projenin durduğunu ve artık yapılmayacağını söyleyenlere lütfen kulak asmayın. Biz bu projenin devamını sağlayacağız. Allah nasip ederse 2019 yılı içerisinde Karamürsellilerin hizmetine sunulacak. Bizde hizmet durmaz" ifadelerine yer verdi.

YILLARCA BAŞLANAMAZDI

Konuşmasının sonunda "zahmetsiz rahmet olmaz" diyen Başkan Yıldırım, "50 milyonluk bir proje, bu projede ufak tefek aksaklılar olabilir. Biz dirayet gösterdik ve her şeye rağmen projeye başladık. Biz bu projeye başlamasaydık yıllarca başlanamayacaktı. Biz vatandaşımıza hizmet götürdüğümüzde vatandaşımız gelen hizmete şükür ediyor. Çünkü biliyor ki AK Partili belediyeler başladıkları işi bitiriyor" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Bültenler