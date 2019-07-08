08.07.2019 15:22
Haberler» Güncel» Haber

Başkan Yıldırım'dan başarılı öğrencilere altın

Başkan Yıldırım

Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, Liseye Geçiş Sınavı'nda soruların tamamını doğru cevaplayarak 500 tam puan alan Şehit Ahmet Demir Ortaokulu öğrencisi Özlem Şahin ve Şehit Ümit Özet Ortaokulu Öğrencisi Baran Mutluay'ı altın ile ödüllendirdi.

Başarılı öğrencileri Belediye olarak her zaman destekleyeceklerini ifade eden Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, "Liseye geçiş sınavında sorulan soruların tamamını doğru cevaplayarak 500 tam puan alan Şehit Ahmet Demir Ortaokulu öğrencisi Özlem Şahin ve Şehit Ümit Özet Ortaokulu Öğrencisi Baran Mutluay'ı tebrik ediyorum. Bu kardeşlerimiz bizleri gururlandırmışlardır. Başarılarını kutlamak ve ödüllendirmek için belediyemize davet ettik. Bizleri kırmayıp geldikleri için kendilerine teşekkür ediyorum. Başarılı öğrencilerimizin yetişmesinde emeği olan başta ailelerine ve öğretmenlerine de ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler
İskender Yıldırım, Güncel

Son Dakika Haberleri
16:00   Orman Bölgede değerlendirme toplantısı
16:00   Şarkıcı Gökhan Özoğuz, artan vergilere sitem etti
16:00   Magandanın elini sıkan polis amiri görevden alındı
16:00   Demirkazık Dağı'nda çığ altında kalan dağcı aranırken, ceset bulundu
15:59   Virajda devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı
15:59   TBMM Başkanı İsmail Kahraman'dan Kayseri OSB Ziyareti
15:59   Başkan Llerena, Mezitli'yi İspanya'da tanıtıyor