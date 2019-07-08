Başkan Yıldırım'dan başarılı öğrencilere altın

Başarılı öğrencileri Belediye olarak her zaman destekleyeceklerini ifade eden Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, "Liseye geçiş sınavında sorulan soruların tamamını doğru cevaplayarak 500 tam puan alan Şehit Ahmet Demir Ortaokulu öğrencisi Özlem Şahin ve Şehit Ümit Özet Ortaokulu Öğrencisi Baran Mutluay'ı tebrik ediyorum. Bu kardeşlerimiz bizleri gururlandırmışlardır. Başarılarını kutlamak ve ödüllendirmek için belediyemize davet ettik. Bizleri kırmayıp geldikleri için kendilerine teşekkür ediyorum. Başarılı öğrencilerimizin yetişmesinde emeği olan başta ailelerine ve öğretmenlerine de ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.