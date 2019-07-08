08.07.2019 15:38
Haberler» Güncel» Haber

Başkan Yıldırım'dan başarılı öğrencilere altın

Başkan Yıldırım

Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, Liseye Geçiş Sınavı'nda soruların tamamını doğru cevaplayarak 500 tam puan alan öğrencileri ödüllendirdi.

Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, Liseye Geçiş Sınavı'nda soruların tamamını doğru cevaplayarak 500 tam puan alan öğrencileri ödüllendirdi.

Gölbaşı Şehit Ahmet Demir Ortaokulu öğrencisi Özlem Şahin ve Şehit Ümit Özet Ortaokulu Öğrencisi Baran Mutluay'ı Belediye Başkanı İskender Yıldırım altın ile ödüllendirdi.

Başarılı öğrencileri Belediye olarak her zaman destekleyeceklerini ifade eden Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, "Liseye geçiş sınavında sorulan soruların tamamını doğru cevaplayarak 500 tam puan alan Şehit Ahmet Demir Ortaokulu öğrencisi Özlem Şahin ve Şehit Ümit Özet Ortaokulu Öğrencisi Baran Mutluay'ı tebrik ediyorum. Bu kardeşlerimiz bizleri gururlandırmışlardır. Başarılarını kutlamak ve ödüllendirmek için belediyemize davet ettik. Bizleri kırmayıp geldikleri için kendilerine teşekkür ediyorum. Başarılı öğrencilerimizin yetişmesinde emeği olan başta ailelerine ve öğretmenlerine de ayrıca teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN
Kaynak: İHA
İskender Yıldırım, Gölbaşı, Güncel

Son Dakika Haberleri
15:57   Pendik'te polis merkezi önünde şüphelinin elini sıkan amir görevinden alındı
15:56   Devre arkadaşları Şehit Yüzbaşı Ülker'in mezarını ziyaret ettiler
15:56   Büyükşehir'de çocukların havuz keyfi
15:56   Rektör Şevli'nin Irak ziyareti
15:56   Çorum'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
15:55   Polis Merkezi Amiri görevden alındı
15:55   Sevimli kedi hastalara moral verdi