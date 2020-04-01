Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Başkan Yıldırım'dan birlik ve beraberlik mesajı

Adıyaman Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, 1 Nisan Gölbaşı'nın ilçe oluşu ve 1 yıllık görev süresiyle ilgili bir mesaj yayımladı.

01.04.2020 14:55 | Son Güncelleme: 01.04.2020 14:55
Başkan Yıldırım'dan birlik ve beraberlik mesajı
Adıyaman Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, 1 Nisan Gölbaşı'nın ilçe oluşu ve 1 yıllık görev süresiyle ilgili bir mesaj yayımladı.

Gölbaşı'lıların 35 bin nüfusuyla büyük bir aile olduğunu söyleyen Başkan İskender Yıldırım, "Seçim öncesi de sonrası da aile bir birine kenetlenmiş büyük bir aile olduğumuzu ifade ettim. Biz Gölbaşı'mızın her bir köşesine sevdalıyız. Kendi içimizde sevgi ve muhabbeti büyüterek kocaman bir aile olmayı başardık. Hep birlikte güldük, hep birlikte dertlendik. Düğünümüzde de birdik, cenazemizde de. Zorluklar karşısında hep beraber kenetlendik. Sevginin ve değişimin ışığında fedakarca çalışan personellerimizle canla başla, aşkla, heyecanla çalıştığımız bir yılı geride bıraktık. Gölbaşı Belediyesi olarak sizlere hizmet etmeninin gururunu yaşıyoruz. Sağlığın ve özgürlüğün değerinin öne çıktığı, yaşamın kıymetinin daha iyi anlaşıldığı bu dönemde yardımlaşma ve dayanışma ruhumuzun pekiştiğini görüyoruz. Destekleriniz ve dualarınızla bu kötü günleri de geride bırakarak, eskisi gibi samimiyetle kucaklaşacağımız günler çok yakın. Ayrıca bugün 1 Nisan, yani Gölbaşı'mızın ilçe oluşunun yıl dönümü, güzel Gölbaşı'mızın ilçe oluşunun 62. Yıl dönümü kutlu olsun. Sağlık, huzur, mutluluk dolu nice günler geçirmeniz dileğiyle hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Etiketler: İskender Yıldırım, Adıyaman Gölbaşı, 1 Nisan, Gölbaşı, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Başkan Yıldırım'dan birlik ve beraberlik mesajı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Fotoğraf bugün çekildi! Haberi alan tedbiri hiçe sayıp kuyruğa girdi Haberler
Fotoğraf bugün çekildi! Haberi alan tedbiri hiçe sayıp kuyruğa girdi
Bilim Kurulu üyesi, önümüzdeki 4-5 günü işaret edip sevindiren haberi verdi Haberler
Bilim Kurulu üyesi, önümüzdeki 4-5 günü işaret edip sevindiren haberi verdi
Ev sahibi, bahçesine düşen otomobili uçak sandı Haberler
Ev sahibi, bahçesine düşen otomobili uçak sandı
ABD’li hemşire gözyaşları içinde anlattı: Bu işin sonu iyiye gitmeyecek Haberler
ABD'li hemşire gözyaşları içinde anlattı: Bu işin sonu iyiye gitmeyecek
Dün indirim yapılan benzine bugün de zam geldi Haberler
Dün indirim yapılan benzine bugün de zam geldi
110 yaşındaki Diyarbakırlı kayıp kadın, Mardin’de bulundu Haberler
110 yaşındaki Diyarbakırlı kayıp kadın, Mardin'de bulundu
ASFED Başkanı sektör çalışanlarını koronavirüs salgını konusunda uyardı Haberler
ASFED Başkanı sektör çalışanlarını koronavirüs salgını konusunda uyardı
Türkiye saat 19.10’a kilitlendi! Sağlık Bakanı Koca açıklama yapacak Haberler
Türkiye saat 19.10'a kilitlendi! Sağlık Bakanı Koca açıklama yapacak

Son Dakika Güncel Haberleri

16:56: Bir haftadır Diyarbakır'da aranan 110 yaşındaki kadın, Mardin'de bulundu - Haber 16:56: EMİNÖNÜ VE KARAKÖY MEYDANI'NDA SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLNDİ - Haber 16:56: PTT ÖNÜNDE YOĞUNLUK; 'SOSYAL MESAFE'YE UYMADILAR 2 - Haber 16:56: Minibüsün takla attığı kaza, mobese kamerasında - Haber 16:56: Trafik kazası MOBESE kameralarına yansıdı - Haber 16:06: ASFED Başkanı Yusuf Atik, koronavirüs tedbirleri kapsamında sektör çalışanlarına uyarılarda bulundu - Haber 16:03: Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yapacak - Haber 15:55: Koronavirüse aldırış etmeyen vatandaşlar, sosyal yardım parası için PTT şubelerinde kuyruk oluşturdu - Haber 15:13: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs salgınıyla ilgili kurallara uyulmazsa daha sıkı tedbirler alınabilir - Haber 14:51: Son dakika: İBB, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile durdurulan yardım kampanyası ve bloke edilen hesaplar için dava açtı - Haber 14:49: Koronavirüs teftişine çıkıp vatandaşları azarlayan Uşak Valisi'ne tepki yağıyor - Haberler 14:41: Ukrayna'da koronavirüsü ilk bulaştıran kadın diz çökerek af diledi: Beni öldürün ama çocuklarıma dokunmayın - Haberler