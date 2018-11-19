Başkan Yıldırım'dan Engelsiz Ziyaret

Karamürsel Engelsiz Yaşam Derneğini ziyaret eden Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, özel insanlar ile birlikte çiğ köfte yedi. Engelsiz Yaşam Derneği üyesi olan Özel insanlara çiğ köfte sözü veren Başkan Yıldırım, sözünü tutarak haftanın ilk gününe enerji dolu bir başlangıç yaptı.

Karamürsel Engelsiz Yaşam Derneği Başkanı Hatice Tiryaki ve yönetim kurulu üyeleri kendilerini hiçbir zaman yalnız bırakmayan ve maddi manevi yanlarında olan Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım'a teşekkür ettiler.