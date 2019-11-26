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Başkan Yıldırım'dan, hemşehrilerine teşekkür

Adıyaman Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, Adıyaman Dernekler Federasyonu ile Adıyamanlılar Vakfı'nın iş birliği yaparak bu yıl birincisini düzenledikleri İstanbul Yenikapıda'daki Adıyaman Tanıtım Günlerine katılım gösteren tüm hemşehrilerine teşekkür etti.

26.11.2019 16:50 | Son Güncelleme: 26.11.2019 16:55Başkan Yıldırım'dan, hemşehrilerine teşekkür
Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, Adıyaman Dernekler Federasyonu ile Adıyamanlılar Vakfı'nın iş birliği yaparak bu yıl birincisini düzenledikleri Yenikapıda'daki Adıyaman Tanıtım Günlerine katılım gösteren tüm hemşehrilerine teşekkür etti.

Yenikapı etkinlik alanında Gölbaşı standında hemşehrileri ile buluştuklarını ifade eden Belediye Başkanı İskender Yıldırım, "Büyük Adıyaman ailesinin bir ferdi olmaktan gururluyuz. Burada sen, ben yok, Adıyaman var. Burada kibir ve ön yargı yok sevgi ve hoşgörü var. İstanbul'da hemşehrilerimizle olmaktan kucaklaşmaktan çok memnunuz. Adıyaman Tanıtım Günlerinde bizler yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

İskender Yıldırım, Adıyaman Gölbaşı, İstanbul, Adıyaman, Güncel

Kaynak: İHA

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