Başkan Yıldırım'dan İmamoğlu'na destek

Adıyaman'ın Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, 23 Haziran'da yapılacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi öncesi, İstanbul'daki Gölbaşılı hemşehrilerini ziyaret etti.



Başkan Yıldırım, Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu için destek istedi. İstanbul'da yaşayan Adıyamanlıların yoğun olduğu bölgelerdeki seçim çalışmalarına katılarak, Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu için destek isteyen Başkan Yıldırım, "Seçilmiş Belediye Başkan adayımız Ekrem İmamoğlu'na destek olmak için İstanbul'daki seçim çalışmalarına katıldık. Hemşehrilerimizin yoğun olduğu bölgelere giderek onları ziyaret ettik, bu seçimin önemini anlattık. İmamoğlu ile birlikte ilçe mitinglerine katıldık. Oldukça verimli geçen çalışmalarımızdan edindiğimiz sonuçları seçim koordinasyon merkezine ilettik. Bizleri misafirperverliği ile bir kez daha onurlandıran İstanbul'daki tüm hemşehrilerime teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA