Başkan Yıldırım'dan İstanbullu Hemşehrilerine Teşekkür

Belediye Başkanı İskender Yıldırım, misafirleriyle yakından ilgilenerek Adıyaman yöresel tatlarından ikram etti.

Yenikapı etkinlik alanında Gölbaşı standında hemşehrileri ile buluştuklarını ifade eden Belediye Başkanı İskender Yıldırım, "Büyük Adıyaman ailesinin bir ferdi olmaktan gururluyuz. Burada sen – ben yok, Adıyaman var; burada kibir ve önyargı yok sevgi ve hoşgörü var; İstanbul'da hemşehrilerimizle olmaktan kucaklaşmaktan çok memnunuz. Adıyaman Tanıtım Günlerinde bizler yalnız bırakmayan tüm değerli hemşehrilerimize teşekkür ediyorum" dedi.