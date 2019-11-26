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Başkan Yıldırım'dan İstanbullu Hemşehrilerine Teşekkür

Adıyaman Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, Adıyaman Dernekler Federasyonu ile Adıyamanlılar Vakfı'nın iş birliği yaparak bu yıl birincisini düzenledikleri İstanbul Yenikapıda'daki Adıyaman Tanıtım Günlerine Katılım Gösteren Tüm Hemşehrilerine Teşekkür Etti.

26.11.2019 16:23 | Son Güncelleme: 26.11.2019 16:25Başkan Yıldırım'dan İstanbullu Hemşehrilerine Teşekkür

Belediye Başkanı İskender Yıldırım, misafirleriyle yakından ilgilenerek yöresel tatlarından ikram etti.

Yenikapı etkinlik alanında Gölbaşı standında hemşehrileri ile buluştuklarını ifade eden Belediye Başkanı İskender Yıldırım, "Büyük Adıyaman ailesinin bir ferdi olmaktan gururluyuz. Burada sen – ben yok, Adıyaman var; burada kibir ve önyargı yok sevgi ve hoşgörü var; 'da hemşehrilerimizle olmaktan kucaklaşmaktan çok memnunuz. Adıyaman Tanıtım Günlerinde bizler yalnız bırakmayan tüm değerli hemşehrilerimize teşekkür ediyorum" dedi.


İskender Yıldırım, İstanbul, Adıyaman, Güncel

Kaynak: Bültenler

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