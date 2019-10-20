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Başkan Yıldırım'dan Vali Demirtaş'a ziyaret

Adıyaman'ın Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, Adana Valisi Mahmut Demirtaş'a nezaket ziyaretinde bulundu.

20.10.2019 13:43Başkan Yıldırım'dan Vali Demirtaş'a ziyaret
Adıyaman'ın Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, Adana Valisi Mahmut Demirtaş'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Vali Mahmut Demirtaş'ın Adıyaman'da çok değerli hizmetlerde bulunduğunu ifade eden Belediye Başkanı İskender Yıldırım, "Valimiz Adıyaman'da görev yaptığı süre boyunca ve sonrasında vatandaşlar tarafından çok sevilen sayılan değerli bir isim oldu. Adıyaman'ın sayın valimizde ayrı bir yeri olduğu gibi bizde de sayın valimizin çok ayrı özel bir yeri var. Kendisine nezaket ziyaretinde bulunduk, çalışmalarımızı anlattık. Misafirperverliğinden ötürü valimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Vali Mahmut Demirtaş ise Başkan Yıldırım'a ziyaretinden dolayı teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. - ADIYAMAN

İskender Yıldırım, Mahmut Demirtaş, Adıyaman, Adana, Güncel

Kaynak: İHA

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