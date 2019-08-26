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Başkan Yıldırım engelli öğrencilerle bir araya geldi

Adıyaman Belediyesi Engelsiz Yaşam Beceri Uygulama Merkezi öğrencileri Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım ile piknikte bir araya geldi.

26.08.2019 16:27 Başkan Yıldırım engelli öğrencilerle bir araya geldi
Adıyaman Belediyesi Engelsiz Yaşam Beceri Uygulama Merkezi öğrencileri Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım ile piknikte bir araya geldi.

Adıyaman Belediyesi Engelsiz Yaşam Beceri Uygulama Merkezi, bünyesinde eğitim verdiği özel öğrencilerin sosyal yaşama daha çabuk adapte olabilmelerini sağlamak için etkinliklerine devam ediyor. Etkinlikler kapsamında Gölbaşı Gölleri Tabiat parkında piknik düzenleyen öğrencileri Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım ziyaret etti. Engellilerin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Yıldırım, "Engelli kardeşlerimiz toplumun bütünlüğünü sağlamak için en önemli halkalardan biridir. Bizler engellerin toplumun en önemli fertlerinin olduğunun bilincindeyiz. İmkanlarımız dahilinde belediye olarak her zaman engelli kardeşlerimizin yanındayız. Adıyaman Belediyesi Engelsiz Yaşam Beceri Uygulama Merkezi bünyesinde eğitim gören engelli kardeşlerimizi ilçemizi ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.

Adıyaman Belediyesi Engelsiz Yaşam Beceri Uygulama Merkezi öğrencileri ise misafirperverliğinden ötürü Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım'a teşekkür etti. - ADIYAMAN

İskender Yıldırım, Adıyaman, Güncel

Kaynak: İHA

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