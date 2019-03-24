Başkan Yıldırım: "Erbaa'da Vesayetçilerle Milletin Bir Mücadelesi Var"

Kaynak: İHA

Erbaa Belediye Başkanı Hüseyin Yıldırım, yağmur altında yaptığı mitingde, Erbaa'da vesayetçilerle milletin bir mücadelesi olduğunu ifade ederek, "Millet burada vesayetçiler bir yerlerde oturup Erbaa üzerine plan yapıyor. Bunlar fırsat verecek miyiz? Vesayet mi kazanacak millet mi kazanacak? Millet kazanacak millet" dedi.Mahalli idareler seçim çalışmaları kapsamında Erbaa Belediye Başkanı ve AK Parti'nin Belediye Başkan Adayı Hüseyin Yıldırım, Yeşilyurt Mahallesinde miting düzenledi. Yoğun yağmura rağmen gerçekleştirilen mitinge belediye meclis üyesi adayları ile birlikte çok sayıda vatandaş katıldı. 5 yıl önce söz verdikleri 17 projeden 14'ünü hayata geçirmiş olmanın mutluluğunu yaşadığını kaydeden Başkan Yıldırım, "İnşallah geçmiş 5 yılda yaptığımız hizmetlerin üstüne koyarak gelecek 5 yılda da sizlerle beraber hem merkezdeki mahallelerimizin hem çevredeki mahallelerimizin yüzü güldü, yüzü gülmeye devam edecek inşallah. Sadece hizmet belediyeciliği yapmakla kalmadık biz aynı zamanda vizyon belediyeciliği olarak sizlere dağıttığımız bir kitapçık vardı hatırladınız mı? 17 projemiz vardı. 14 projemizi hayata geçirmenin mutluluğuyla, huzuruyla bugün karşınızdayız" dedi."Erbaa'da vesayetçilerle milletin mücadelesi var"Erbaa'da vesayetçilerle milletin bir mücadelesi olduğunu kaydeden Yıldırım, "Erbaa'da vesayetçilerle milletin bir mücadelesi var. Millet burada vesayetçiler bir yerlerde oturup Erbaa üzerine plan yapıyor. Bunlar fırsat verecek miyiz? Vesayet mi kazanacak millet mi kazanacak? Millet kazanacak millet. Milliyetçi Hareket Partisinin içindeki vesayetçilerle bugün sudan sebeplerle davasını terk edip karşımıza geçen vesayetçiler el ele verdiler millet meydan okuyorlar. Kendi çıkarlarını düşünenlerle cebini düşünenler el ele verdiler, bu millete meydan okuyorlar. Davasını terk edenlere büyük bir tokat vuracak mıyız? Bu davanın partisi AK Parti'dir. Davanın sahibiysen, davana sadıksan gel partine oy ver diyor muyuz? O zaman nefisleri için çıkarları için bugün karşımıza geçenlerle Milliyetçi Hareket Partisi'nin samimi, dürüst Ülkücü kardeşlerime laf söylemiyorum. Onlar samimiler, onlar davasında dürüstler. Ama bugün onlar adına karar vermeye gayret edenler onların önüne düşüp onları temsil ettiğini iddia edenler vesayetçilerle diğer vesayetçilere Erbaalı bu millet büyük bir ders verecek" ifadelerini kullandı.Mitingin ardından Başkan Yıldırım ve alana gelen vatandaşlar yağmura rağmen parti binasına kadar yürüdü. - TOKAT