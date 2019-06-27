27.06.2019 16:27
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Başkan Yıldırım, Rektör Turgut ile bir araya geldi

Başkan Yıldırım, Rektör Turgut ile bir araya geldi

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçe Belediye Başkanı İskender Yıldırım, Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğü görevine atanan Prof. Dr. Mehmet Turgut'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Adıyaman 'ın Gölbaşı ilçe Belediye Başkanı İskender Yıldırım , Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğü görevine atanan Prof. Dr. Mehmet Turgut 'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Başkan İskender Yıldırım Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle rektörlük görevine atanan Rektör Turgut'a yeni görevinde başarılar diledi. Yıldırım, "Hocamızın Adıyaman Üniversitesine yeni bir soluk kazandıracağını ümit ediyoruz. Güzel çalışmaların altına imza atacağını önceki çalışmalarından yola çıkarak tahmin ediyoruz. Adıyaman'ımız çok güzel bir şehir. Üniversite ile birlikte güzel atılımlar gerçekleştireceğine inanıyorum" dedi.

Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Turgut ise Adıyaman Üniversitesinin tüm kurum ve sivil toplum kuruluşları ile dirsek teması halinde olacağını belirterek kurumlar arası işbirliğini arttıracaklarını söyledi. - ADIYAMAN
Kaynak: İHA
Mehmet Turgut , İskender Yıldırım , Rektör , Adıyaman , Güncel

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