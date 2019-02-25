Başkan Yıldız: "Haber Tümüyle Asılsızdır"

Kaynak: İHA

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Av. Gültekin Yıldız, "Haberde fotoğraftaki sıradan kadınlar koruma altındaki kadın, sıradan evler de kadın konuk evi olarak kamuoyuna lanse edilmiştir. Haber tümüyle asılsızdır" dedi.Ulusal bir gazetede yer alan bir haber ilgili açıklama yapan AK Parti Çanakkale İl Başkanı Av. Gültekin Yıldız, "Ulusal basında bugün eşim Şerife Yıldız'ın ve belediye meclis üyemiz Huriye Doğancı'nın devlet koruması altındaki kadınların yaşadığı kadın konuk evlerini ziyaret edip yasak olmasına rağmen ziyaretin fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaştığına dair haber asılsız olup, uzaktan yakından gerçeklerle ilgisi bulunmamaktadır. Eşim zaman zaman Çanakkale de ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret etmekte, imkanlarımız dahilinde bu ailelere yardımcı olmaya çalışmaktadır. Eşim bu kapsamda yapılan birkaç ziyareti de sosyal medya hesabından paylaşmış 'Cevatpaşa Mahallesine yaptığımız ev ziyaretlerinden' diyerek haklarında ne koruma kararı olan ne de kadın konuk evinde bulunan, sıradan evlere ve ailelere ait ziyaretlerin fotoğraflarını paylaşmıştır. Yaptığı paylaşımda 'Koruma altındaki mağdur kadınların evlerine de giderek, destek olmaya çalıştıkların' ifade etmiştir. Bu ifade araştırılmadan, şahsından ve sahsımdan bilgi alınmadan Sözcü Gazetesi Çanakkale muhabiri tarafından haberleştirilmiş haberde fotoğraftaki sıradan kadınlar koruma altındaki kadın, sıradan evler de kadın konuk evi olarak kamuoyuna lanse edilmiştir. Haber tümüyle asılsızdır. Paylaşılan fotoğrafların hiç birinde koruma altında bir kadın ifşa edilmemiş olup, hiçbir kadın konuk evinin de içi veya dış cephesi söz konusu fotoğraflarda paylaşılmış değildir. Kaldı ki eşim tarafından herhangi bir kadın konuk evi de ziyaret edilmiş değildir. Sadece çat kapı ziyaretler yaparken koruma kararı olan kadınlarla da karşılaşıldığını ifade etmiş, ama onlara dair bir görüntüye yer vermemiştir. Sosyal medya hesabından paylaşılanlar sıradan ziyaretler, sıradan ailelerdir" dedi. - ÇANAKKALE