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Başkan Yıldız, ihtiyaç sahibi Şadiye teyzenin yüzünü güldürdü

Başkan Yıldız, ihtiyaç sahibi Şadiye teyzenin yüzünü güldürdü Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız yardımları bizzat kendisi götürdü Yeni tip korona virüs tehlikesinin önüne geçmek için 65 yaş üstü vatandaşlar için getirilen sokağa çıkma yasağı nedeniyle evinden çıkamayan ihtiyaç...

25.03.2020 15:26 | Son Güncelleme: 25.03.2020 15:29

Başkan Yıldız, ihtiyaç sahibi Şadiye teyzenin yüzünü güldürdü

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız yardımları bizzat kendisi götürdü

İSTANBUL - Yeni tip korona virüs tehlikesinin önüne geçmek için 65 yaş üstü vatandaşlar için getirilen sokağa çıkma yasağı nedeniyle evinden çıkamayan ihtiyaç sahibi Şadiye teyzeyi evinde ziyaret eden Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Yıldız, içerisinde kolonya, maske ve sabun içeren temizlik malzemeleri ile temel gıda ürünlerinin olduğu yardım paketini teslim etti.

Beyoğlu Belediyesi tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Düzenli olarak ilçenin dört bir yanında dezenfekte çalışması gerçekleştiren belediye ekipleri, 65 yaş üstü vatandaşlar için getirilen sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinden çıkamayan yaşlı ihtiyaç sahiplerini de ihmal etmiyor. Beyoğlu Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren "Sosyal Market" tarafından ilçede bulunan ihtiyaç sahibi yaşlı vatandaşlar tespit edilerek evlerine; kolonya, maske ve sabun içeren temizlik malzemeleri ile temel gıda ürünlerinin olduğu yardım paketi götürülüyor. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da ekiplere birlikte evleri ziyaret ederek yardım paketlerini teslim etti.

Başkan Yıldız'a teşekkür etti

Sosyal Market'i ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceleyen Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, ekiplerle birlikte ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere hazırlanan malzemeleri paketledi. Paketleme işleminin ardından ekiplerle birlikte dağıtıma çıkan Başkan Yıldız Şadiye Kalaycı teyzeyi evinde ziyaret etti. Şadiye teyzeyle sohbet ederek hal ve hatırını soran Başkan Yıldız, daha sonra içerisinde kolonya, maske ve sabun içeren temizlik malzemeleri ile temel gıda ürünlerinin olduğu yardım paketini takdim etti. Başkan Yıldız'ın ziyaretinden dolayı büyük mutluluk yaşayan Şadiye teyze, belediye olarak kendilerini hiçbir zaman yalnız bırakmadıkları için Başkan Yıldız'a teşekkür etti.

Başkan Yıldız, ihtiyaç sahibi Şadiye teyzenin yüzünü güldürdü

Kaynak: İHA

Etiketler: Haydar Ali Yıldız, Haydar Yıldız, Beyoğlu, Yerel

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Başkan Yıldız, ihtiyaç sahibi Şadiye teyzenin yüzünü güldürdü

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