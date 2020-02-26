Haberler » Güncel » Başkan Yıldız Kırmızı Sedir Söyleşisi'ne konuk oldu - Haber

Başkan Yıldız Kırmızı Sedir Söyleşisi'ne konuk oldu

Turabibaba Kütüphanesinde düzenlenen Kırmızı Sedir Söyleşisine katılan Başkan Yıldız, "İstiyoruz ki gençler ayakları üzerine basan, vatanını, bayrağını, milletini seven ve onu benimseyen bireyler olarak yetişsin" dedi.

26.02.2020 16:19 | Son Güncelleme: 26.02.2020 16:20Başkan Yıldız Kırmızı Sedir Söyleşisi'ne konuk oldu
Turabibaba Kütüphanesinde düzenlenen Kırmızı Sedir Söyleşisine katılan Başkan Yıldız, "İstiyoruz ki gençler ayakları üzerine basan, vatanını, bayrağını, milletini seven ve onu benimseyen bireyler olarak yetişsin" dedi.

Belediyesi tarafından, çocuklara kitap okuma sevgisi ve kütüphane kullanma alışkanlığı kazandırmak amacıyla düzenlenen Kırmızı Sedir Söyleşileri yeni yılda da devam ediyor. Turabibaba Kütüphanesinde düzenlenen 2020 yılının ilk Kırmızı Sedir Söyleşi'sinin konukları Tersane-i Amire Anadolu Lisesi öğrencileri oldu. Daha Neler kitabının yazarı Cemal Kapan ile hoş bir sohbet gerçekleştiren öğrenciler, yazarlıkla ilgili akıllarında kalan soruları da sorma fırsatı buldular. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği söyleşiye, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da katıldı.

"Amacımız sizlere daha güçlü bir Türkiye bırakmak"

Öğrencilerle sohbet ederek okumanın önemini anlatan Başkan Yıldız, "İstiyoruz ki gençler ayakları üzerine basan, vatanını, bayrağını, milletini seven ve onu benimseyen bireyler olarak yetişsin. Bizler bin yıldır bu topraklarda yaşıyoruz. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da dünyanın dört bir yanında bir mücadelenin içerisinde, gayret ediyor. Amacımız sizlere daha güçlü bir Türkiye bırakmak, emanet etmek" dedi. - İSTANBUL

Beyoğlu Belediyesi, Anadolu Lisesi, Beyoğlu, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:03  Kadayıflı muhallebi tarifi! Kadayıflı muhallebi nasıl yapılır? Kadayıflı muhallebi malzemeleri nelerdir?
13:59  Hocalı Katliamı nedir? Hocalı Katliamı ne zaman oldu?
13:54  Ramiz Dayı sözleri neler? Ramiz Dayı'nın unutulmaz sözleri nelerdir? Tuncel Kurtiz'in en meşhur replikleri!
11:12  Hz. Ali sözleri nelerdir? Hz. Ali'den hikmet, bilgelik ve maneviyat dolu sözler!
09:56  Sabahattin Ali en çok beğenilen sözleri neler? Sabahattin Ali kitaplarından en güzel alıntılar nelerdir? Sabahattin Ali şiirleri!
26.02.2020 17:58:41