Başkan Yıldız mahalle mahalle gezerek vatandaşlarla bayramlaştı

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, mahalle mahalle, sokak sokak gezerek vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Başkan Yıldız mahalle mahalle gezerek vatandaşlarla bayramlaştı
24.05.2020 17:08 | Son Güncelleme: 24.05.2020 17:17
Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, mahalle mahalle, sokak sokak gezerek vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı. Vatandaşlar da evlerinin pencerelerine ve balkonlarına çıkarak, alkışlarla Başkan Yıldız'ı selamladı.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, yeni tip korona virüs (Covid 19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşları Ramazan Bayramı'nda yalnız bırakmadı. Bayram için özel olarak hazırlanan otobüsle mahalle mahalle, sokak sokak gezerek vatandaşlarla bayramlaşan Başkan Yıldız'a eşi Seyhan Yıldız da eşlik etti. Vatandaşlar da evlerinin pencerelerine ve balkonlarına çıkarak alkışlarla Başkan Yıldız'ı selamladı. Başkan Yıldız'ın bayramlaşma turunu videoya kaydederek sosyal medya hesaplarından paylaşan vatandaşlar, bu önemli günde kendilerini yalnız bırakmadığı için Başkan Yıldız'a teşekkür ettiler.

"Sağlıklı günlerde buluşmak üzere"

Hep birlikte Ramazan Bayramı'na ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Başkan Yıldız, "Kıymetli hemşehrilerim, komşularım, Beyoğlulular; Ramazan ayını geride bırakırken salgını da inşallah geride bırakıyoruz. Salgınla ilgili özellikle hükumetimizin yapmış olduğu vaka sayılarındaki ve vefat sayılarındaki azalmalarla ilgili olumlu açıklamalar içimizi ferahlatıyor. Bu süreçte göstermiş olduğunuz anlayış için hepinize çok çok teşekkür ederim. Beyoğlu Belediyesi olarak her zaman sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Sağlıklı günlerde buluşmak üzere hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Ramazan Bayramınız mübarek olsun" dedi. - İSTANBUL
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?

Kaynak: İHA

Etiketler: Ramazan Bayramı, Beyoğlu, Güncel, Haber

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