Haberler » Güncel » Başkan Yılmaz, 3 bin 700 öğretmene mektup gönderdi - Haber

Başkan Yılmaz, 3 bin 700 öğretmene mektup gönderdi

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ilçede görev yapan 3 bin 700 öğretmene mektup yazarak, günlerini kutladı.

22.11.2019 15:31 | Son Güncelleme: 22.11.2019 15:36Başkan Yılmaz, 3 bin 700 öğretmene mektup gönderdi
Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ilçede görev yapan 3 bin 700 öğretmene mektup yazarak, günlerini kutladı.

Başkan Yılmaz, ilçede bulunan 135 okulda görev yapan öğretmenlerin tamamına tek tek mektup göndererek Öğretmenler Gününü kutladı. Başkan Yılmaz, mektubunda öğretmenlere, "Geçmişin öğreticisi, geleceğin kurucusu olan sizler; Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün deyimiyle 'Milletleri kurtaran, Cumhuriyet'in başarısını göğüsleyen, yüksek karakterli nesiller yetiştiren' en önemli kişilersiniz" diye hitap etti.

Mektubunda, "Sizler, bu meşakkatli görevi ifa ederken, karşınıza çıkan engellerin el birliği ile aşılabilmesi adına, Toroslar Belediyesi olarak her zaman yanınızdayız ve yanınızda olacağız" diyen Yılmaz, her daim eğitimin ve eğitimcinin yanında olacaklarını vurguladı. Yılmaz, "Her zaman öğrenci olarak kalan, hayat boyu öğrenme prensibini benimseyen bir anlayışla Toroslarımıza en güzel hizmeti vermek için çabalarken; hizmetlerimizin odağına eğitimi aldığımızı bilmenizi isterim. İyiye ve güzele dair ne varsa ilçemiz ve çocuklarımız için birlikte başaracağımıza olan inancımız tam. Bu duygu ve düşüncelerle size sağlıklı, huzur dolu bir ömür, güzel bir gelecek ve yaptığınız özverili çalışmalarda başarılar diliyorum. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere; ebediyete intikal eden tüm şehitleri ve bilhassa bayrağımızın dalgalandığı her yerde şanla, şerefle görev yapmakta iken şehit olan öğretmenleri rahmet ve minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Mustafa Kemal Atatürk, Atsız Afşın Yılmaz, Toroslar, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:23 Irak'ta hükümet karşıtı gösteriler
20:20 Akçay Barajı'nda su tutulmaya başlandı
20:19 Anne ile çocuklarını kamyonetin altında kalmaktan kurtarma anı kamerada
20:19 Kanseri yenen eşini hastaneden gelin arabasıyla aldı
20:17 - Rusya'nın hava saldırısında baba oğul öldü
20:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütü YPG'ye verilen 33 bin TIR silahı bulduk, topluyoruz
19:58 CHP'li Öztrak: 'Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum' demek gerçekten ürkütücü
18:39 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Doğu Akdeniz'de dördüncü sondajı yapıyoruz
18:28 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'den müjdeyi verdi: Süs bitkileri eğitim merkezini süratle kuracağız
17:51 Son dakika: Marmara'da 3.6 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da da hissedildi
16:32 Erdoğan'ı yanlış anlayan Tatlıses'in anısı alandakileri güldürdü
14:15 Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu: Lisede sınıfta kalma geri geliyor
11:19 Kara Cuma'da firmaların fiyat oyunu ifşa oldu
10:00 Meteoroloji'den beklenen haber geldi! Yeni haftada kar var
09:38 Terörist elebaşı Duran Kalkan'ın genç kızlara tecavüz ettiği görüntüler emniyet güçlerine teslim edildi
22.11.2019 20:25:00