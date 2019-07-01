01.07.2019 15:41
Haberler » Güncel » Haber

Başkan Yılmaz'a 10 numaralı forma

Başkan Yılmaz

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesirspor'un yeni Başkanı Kadir Dağlı ve yeni yönetim kurulu üyelerini makamında ağırladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz , Balıkesirspor 'un yeni Başkanı Kadir Dağlı ve yeni yönetim kurulu üyelerini makamında ağırladı. Balıkesirspor'un yeni başkanı Dağlı, Başkan Yılmaz'a üzerinde isminin yazılı olduğu 10 numaralı forma hediye etti.

Balıkesirspor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Dağlı ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ı makamında ziyaret etti. Sohbet havasında geçen ziyarette fikir alışverişinde bulunan Balıkesirspor yönetimi önümüzdeki sezonda gerçekleştirmek istedikleri hedefleri Başkan Yılmaz'a iletti. Ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren Başkan Yılmaz, Balıkesirspor'un yeni başkanı Kadir Dağlı'ya ve yeni yönetime başarılar dileyerek, Balıkesirspor'un her şeyin en iyisini hak ettiğini belirtti. Balıkesirspor Kulübü Başkanı Kadir Dağlı, ziyaret sonunda Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'a ve Başkan Vekili Yasin Sağay'a üzerinde isimlerinin yazılı olduğu 10 numara forma hediye etti. - BALIKESİR
Kaynak: İHA
Muhittin Yücel , Balıkesirspor , Kadir Dağlı , Balıkesir , Güncel

Son Dakika Haberleri
16:59 Başkan Canpolat ile 20 yıllık sorun çözüme kavuştu
16:59 TEGV'li minikler, Büyükşehir Belediyesi Kütüphanesini ziyaret etti
16:59 Ege Üniversitesine "acil panik butonu" sistemi kuruldu
16:58 Herkes için erişilebilir bir üniversite
16:58 Manisa'da üzüm bağında eski top mermisi bulundu
16:57 Damat kayınpederini silahla vurarak ağır yaraladı
16:56 GAÜN öğrencilerinden milli ve yerli proje başarısı