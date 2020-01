Başkan Yılmaz: "Acil müdahale ekiplerimizle görev başındayız"

MERSİN (İHA) – Mersin 'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, kentte 2 gündür etkili olan sağanak yağmur ve yaylaları etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle ihtiyaç duyulan noktalarda iş makineleri ve motopomplar yardımıyla tahliye ve temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, oluşturdukları acil müdahale ekibiyle ilçenin dört bir yanında çalışma yürüttüklerini söyledi.Toroslar Belediye Başkanı Yılmaz, ekiplerin gerçekleştirdikleri çalışmaları yerinde inceleyerek, vatandaşları ziyaret etti. "Vatandaşlarımızın yanındayız. Bütün ekiplerimiz iş makineleriyle görevi başında çalışıyor" diyen Başkan Yılmaz, özellikle sabah saatlerinden bu yana karla kapanan yayla yollarını açarak, mahsur kalan birçok vatandaşı kurtardıklarını anlattı. Geceden bu yana tüm mahalleleri tek tek gezerek, ihtiyaç duyulan noktalara ekipler sevk ettiklerini ifade eden Yılmaz, "Halkımızdan gelen talepleri en kısa sürede çözebilmek için ekiplerimiz sahada her an hazır" dedi."Arslanköy'de kar kalınlığı 1,5 metreye ulaştı"Yılmaz, ayrıca Erdemli ve Mut'ta hayatını kaybeden iki vatandaşa Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi. Yılmaz, "Öncelikle tüm Mersin'e geçmiş olsun diyorum. İlçemiz, konum olarak yüksek olduğu için şu ana kadar çok ciddi bir sıkıntı yaşamadık. Yağışların başlamasıyla birlikte ekiplerimiz çalışmaya başladılar. Tıkanan yerleri açarak, vatandaşlarımızdan gelen ihbarlara anında müdahale ediyoruz. Suyun akmadığı sokaklarda da devriye gezerek açıyoruz. Yarın sabaha kadar devam edeceği söylenen yağış şu ana kadar metrekarede 170 kilograma ulaşmış durumda. Yüksek kesimlerde de ciddi kar yağışımız var. Arslanköy Mahallemizde karın yüksekliği bir buçuk metreye ulaşmış durumda. Yol açma çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Orada mağdur olan hastalarımıza da ekiplerimiz ulaştı ve yardım etti. Tabi çiftçimizin ve köylümüzün tarım alanlarında da ciddi bir zarar var. Bu olağanüstü durum atlatıldıktan sonra hasar tespit çalışmaları yapılacak. İnşallah can ve mal kaybı olmadan bu afeti atlatırız" şeklinde konuştu.Başkan Yılmaz, vatandaşların belediyenin 0324 322 72 00 numaralı telefonunu arayarak acil afet ekibine ulaşabileceklerini ve taleplerini iletebileceklerini de sözlerine ekledi. - MERSİN