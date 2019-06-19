19.06.2019 13:56
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Başkan Yılmaz Brüksel'de

Başkan Yılmaz Brüksel

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Türkiye Belediyeler Birliği heyetiyle, Avrupa Birliği Bölgeler Komitesi'nin Türkiye Çalışma Grubu toplantılarına katılmak üzere Brüksel'e gitti.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Türkiye Belediyeler Birliği heyetiyle, Avrupa Birliği Bölgeler Komitesi'nin Türkiye Çalışma Grubu toplantılarına katılmak üzere Brüksel'e gitti. Toplantıda, genç işsizlikle mücadelede yerel yönetimlere düşen sorumluluklar ve Türkiye'nin AB'ye katılımı sürecinde yerel yönetimlerin rolü masaya yatırıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Brüksel'de düzenlenen; Türkiye ve AB ilişkilerinin ve yerel yönetimlerin bu ilişkiler üzerindeki etkileri, genç işsizlikle mücadelede yerel yönetimlere düşen sorumluluklar, Türkiye'nin AB'ye katılımı sürecinde yerel yönetimlerin rolü başta olmak üzere birçok konunun görüşüldüğü AB Bölgeler Komitesi Türkiye Çalışma Grubu ve Genişleme Günü Genel Kurul Toplantılarına katıldı.

Başkan Yücel Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu Avrupa Birliği Bölgeler Komitesi Türkiye Çalışma Grubu Heyeti ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay ile bir araya geldi. Toplantılarla ilgili kısa bir değerlendirme yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, gençlerin eşitlikçi ve yenilikçi bir kentte yaşamalarını önemsediklerini ifade ederek, "Üreten, gelişen ve refah düzeyi yüksek bir Türkiye ve güçlü şehirler için çalışıyoruz" dedi. - BALIKESİR
Kaynak: İHA
Muhittin Yücel, Yücel Yılmaz, Türkiye, Brüksel, Güncel

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