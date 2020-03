Başkan Yılmaz'dan Ermetal'e ziyaret

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyetlerini sürdüren Ermetal Otomotiv Sanayi A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Gülener'le bir araya gelen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, aynı zamanda 21. Dönem Bursa Milletvekili olan Gülener'le görüş alışverişinde bulundu. Geleceğin teknolojilerini yerli ve milli üretim projelerine dönüştüren Ermetal Teknolojik Eğitimler Vakfı'nda (ERTEV), BenMaker Üretim Becerileri Atölyesi'nin AR-GE ve üretim departmanında incelemelerde bulunan Başkan Yılmaz, Yıldırım'ın refah düzeyinin artmasında sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, sanayici ve iş insanları ile yapılacak istişare ve ortak çalışmalar doğrultusunda topyekun bir kalkınma hedeflediklerini belirtti.

'İŞ BİRLİĞİNE AÇIĞIZ'

Ermetal'in Bursa ve Türkiye'de ekonomik yaşama yön veren önemli bir kuruluş olduğunu dile getiren Başkan Yılmaz, "Bursa'mızın ve Türkiye'nin önde gelen sanayi kuruluşlarından Ermetal fabrikamızı ziyaret ederek burada çalışan işçilerimizle ve Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Fahrettin Gülener ile bir araya geldik. Ermetal Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Gülener ile birlikte geleceğin teknolojilerini yerli ve mili üretim projelerine dönüştüren Ermetal Teknolojik Eğitimler Vakfı'nda, BenMaker Üretim Becerileri Atölyesi'nin AR-GE ve üretim departmanında incelemelerde bulunduk. Özellikle istihdam noktasında iş birliğine her zaman açık olduğumuzu belirttik. Bursa'nın can damarlarından biri olan otomotiv sektöründe ve diğer alanlarda, istihdam ve üretim konusunda elini taşın altına koyan Ermetal, şehrimizde önemli çalışmalara imza atıyor. Yerel yönetim olarak özellikle sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve dernekler ile birlikte ortak hareket etmek, ilçemizin kalkınmasında izleyeceğimiz yollardan biri" diye konuştu. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ın nazik ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Ermetal Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Gülener ise, Yıldırım Belediyesi ile her alanda ortak projeler üretmeye hazır olduklarını belirterek pozitif yaklaşımları nedeniyle Başkan Yılmaz'a teşekkür etti.

Kaynak: Bültenler