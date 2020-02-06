Başkan Yılmaz'dan esnaf ziyareti

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Ertuğrulgazi Mahallesi Profesör Tezok Caddesi'nde bir dizi ziyarette bulundu. Esnafa bereketli kazanç dileğinde bulunan Başkan Yılmaz, esnafın sorunlarını ve önerilerini dinledi. Yıldırım'da vatandaşlarla bir araya gelerek şehrin kalkınması ve hemşehrilerinin refahını sağlamak için sahada olduklarını vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Hemşehrilerimizin fikirlerini almak ve görüş alışverişinde bulunmak için yaptığımız bu ziyaretler son derece verimli geçiyor. Belediye olarak mahallelerimiz için planladığımız projeleri ve yapılan hizmetleri, mahalle sakinlerimizle ve esnafımızla istişare ediyoruz. Bunun sonucunda talebi, şikayeti sorunu olan hemşehrilerimiz doğrudan bizimle görüşüyor, kendilerinin mutluluğu ve memnuniyeti adına sorunların en kısa sürede çözümlenmesi için çalışıyoruz" dedi.

'ORTAK AKLI VE İSTİŞARE KÜLTÜRÜNÜ ESAS ALIYORUZ'

Yıldırım'ın köklü bölgelerinden olan ve mevcut iş yerleri ile ilçe ekonomisinin önemli noktalarından Profesör Tezok Caddesi'nde bölge sakinleri ve esnafı ile bir araya geldiklerini dile getiren Başkan Oktay Yılmaz, "Sosyal ve kültürel belediyeciliğin sorumluluklarını yerine getirerek Yıldırım'ı daha da yaşanabilir bir şehir haline getirmek adına çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yoğun mesaimiz içerisinde her fırsatta esnafımızla bir araya gelmeye gelip onların sorun ve önerilerini dinliyoruz. Yapacağımız çalışmaları beraber istişare edip, ortak hareket ediyoruz. Bu doğrultuda da Ertuğrulgazi mahalle sakinlerimizi ziyaret ederek, Profesör Tezok Caddesi üzerindeki esnafımızla bir araya geldik, esnafımızın taleplerini dinledik. Hemşehrilerimizle bir araya gelmeye bundan önce de olduğu gibi önümüzdeki süreçte de devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.