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Başkan Yılmaz'dan otizm farkındalık mesajı

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, otistiklerin farklılıklarının bir zenginlik olduğunu vurgulayarak, "Otizmin farkındayız, onların yanındayız" dedi.

02.04.2020 15:57 | Son Güncelleme: 02.04.2020 15:57
Başkan Yılmaz'dan otizm farkındalık mesajı
Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, otistiklerin farklılıklarının bir zenginlik olduğunu vurgulayarak, "Otizmin farkındayız, onların yanındayız" dedi.

Başkan Yılmaz, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Mesajında, otizmin tek çaresinin erken tanının yanı sıra nitelikli ve kaliteli bir eğitim olduğunu belirten Yılmaz, "Otizm konusunda farkındalık oluşturmak ve sorunlara çözüm bulmak hepimizin ortak sorunudur. Otizmli çocuklara ve bireylere sevgi, şefkat ve anlayışla yaklaşmalıyız. Farklılıklarını zenginliğimiz görerek onları sosyal hayata kazandırmak her bireyin bir insanlık görevidir" ifadelerini kullandı.

Belediye olarak otizmli çocukların sportif aktivitelerde ve sosyal hayatın içinde yer almaları için çalışmalar yaptıklarını da dile getiren Başkan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Otizmli çocuklarımızın bireysel ve sosyal gelişimlerinde eğitim çok önemli. Onların, sağlıklı, huzurlu ve güvenli bir kentte yaşamalarına olanak sağlamak için çaba harcıyoruz. Otizmin farkındayız, onların yanındayız. Otizmli çocuklarına gözü gibi bakan ailelerimize de sevgi ve saygılarımı sunuyorum." - MERSİN

Kaynak: İHA

Etiketler: Atsız Afşın Yılmaz, Toroslar, Güncel
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