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Başkan Yılmaz'dan pazarda koronavirüs denetimi

Yıldırım Belediyesi, tüm dünyayı tehdit eden ve birçok ülkede binlerce kişinin ölümüne neden olan korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında tedbir ve önlem çalışmalarını hızla sürdürüyor.

07.04.2020 14:04 | Son Güncelleme: 07.04.2020 14:04
Başkan Yılmaz'dan pazarda koronavirüs denetimi
Yıldırım Belediyesi, tüm dünyayı tehdit eden ve birçok ülkede binlerce kişinin ölümüne neden olan korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında tedbir ve önlem çalışmalarını hızla sürdürüyor.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz,Bursa Seyyar Pazarcılar Odası Başkanı Ahmet Refik Aksu ile Sinandede Semt Pazarı ve Temenyeri Kapalı Pazaryeri'ne giderek korona virüs tedbirleri kapsamında alınan önlemleri yerinde incelemek için pazarda denetime çıktı. Esnafla görüşerek hayırlı kazançlar dileyen Başkan Yılmaz, vatandaşların ve pazar esnafının da kurallara uyup uymadığını kontrol etti. Pazar yerlerinde kurulan tüm tezgahları dolaşarak pazarcı esnafından özellikle hijyen konusunda dikkat etmelerini isteyen Başkan Yılmaz, vatandaşlara pazarlarda alınan önlemler hakkında bilgi verdi. Vatandaşların alışveriş yaparken sosyal mesafe kuralına dikkat etmeleri gerektiğini vurgulayan Başkan Yılmaz, eldiven ve maske kullanmaları konusunda da Yıldırımlılara uyarılarda bulundu.

'Alışverişi geç saate bırakmayalım'

Hastalık riskine karşı mücadelede vatandaşların ve esnafın sağlık güvenliğini ön planda tuttuklarını dile getiren Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Yıldırım Belediyesi olarak pazar yerlerinin temizliği ve dezenfekte çalışmalarını yürütürken, pazar alanlarının giriş ve çıkış noktalarına hem ilçe sakinlerimizin hem de esnafımızın faydalanması açısından el dezenfekte noktaları oluşturuyoruz. Alışveriş yapan vatandaşlarımıza ve esnafımıza da pazar girişlerinde ücretsiz maske ve eldiven dağıtarak koronavirüse karşı aldığımız tedbirlerimizi sürdürüyoruz. Bizler kurum olarak üzerimize düşen çalışmaları yerine getirirken, hemşehrilerimiz de aynı duyarlılığı göstererek, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, Hükümetimizin, Bakanlıklarımızın ve Korona virüs Mücadele Bilim Kurulu'nun uyarılarına harfiyen riayet etmelerini rica ediyorum. Ben, hemşehirlerimizden alışverişlerini erken saatte tamamlayarak geç saate bırakmamalarını rica ediyorum. Çünkü pazarın son saatlerine bıraktığımızda yoğunluğun arttığını gözlemliyoruz, bizlerde bu yoğunluğu azaltmak istiyoruz. Yıldırımlı vatandaşlarımızdan bu konuda hassasiyet göstermelerini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Yıldırım, Güncel
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