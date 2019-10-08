Haberler » Güncel » Başkan Yılmaz'dan Yüksel'e hayırlı olsun ziyareti

Başkan Yılmaz'dan Yüksel'e hayırlı olsun ziyareti

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, görevine başlayan Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel'i ziyaret etti.

08.10.2019 15:39Başkan Yılmaz'dan Yüksel'e hayırlı olsun ziyareti
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, görevine başlayan Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel'i ziyaret etti.

Başkan Yücel Yılmaz'a ziyaretinde AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Türkan Buğra, Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz, Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul ve meclis üyeleri katıldı. İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel ve ekibini kutlayarak görevlerinde başarılar dileyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Milliyetçi Hareket Partisi'nin desteğini her zaman hissettiklerini vurgulayarak, "Birlikte Balıkesirimize ve ülkemize en iyi şekilde hizmet edeceğime inancım tamdır" dedi. - BALIKESİR

Milliyetçi Hareket Partisi, Muhittin Yücel, Yücel Yılmaz, Balıkesir, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
22:29 - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Cezayir'in istikrarı Türkiye için önemlidir"
22:27 Pentagon'dan Güvenli Bölge Harekatı açıklaması: Askerlerimizi çektik
22:26 Deprem uzmanı kutoğlu, avm'leri toplanma bölgesi olarak önerdi
22:26 Beyşehir'deki silah operasyonunda 20 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
22:26 Suriye sınırına askeri sevkiyat
22:26 Hasta yakınlarının dövdüğü doktorun ayağı kırıldı (2)
22:24 Bulgaristan'dan zorunlu göçün 30. yılı