Haberler » Güncel » Başkan Yılmaz: 'En büyük zenginliğimiz birlikte ve beraberliğimiz olacak' - Haber

Başkan Yılmaz: "En büyük zenginliğimiz birlikte ve beraberliğimiz olacak"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, 2019 yılının son meclis toplantısında birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, "En büyük destekçimiz olan halkımızdan aldığımız güçle hizmet yolunda gecemizi gündüzümüze katarak toplumun her katmanını ilgilendiren konularda hayatı kolaylaştıran,...

07.12.2019 13:13 | Son Güncelleme: 07.12.2019 13:18Başkan Yılmaz:
Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, 2019 yılının son meclis toplantısında birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, "En büyük destekçimiz olan halkımızdan aldığımız güçle hizmet yolunda gecemizi gündüzümüze katarak toplumun her katmanını ilgilendiren konularda hayatı kolaylaştıran, yaşam kalitesini yükselten hamleler yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Yılmaz başkanlığında yapılan Toroslar Belediye Meclisi Ayı Meclis Toplantısı'nın 2. oturumunda Plan ve Bütçe Komisyonundan gelen 2020 mali yılı vergi, harç ve ücret tarifesi görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

Toplantıda, "2020 yılına gelecek vaat eden vizyon projelerimiz ile hazırız" diyen Başkan Yılmaz, "Önümüzdeki yıl bize yeni umutlar vaat ediyor. Kent estetiği ve çevre dostu çalışmalarımızın yanında, kültürden sanata, sağlıktan spora ve eğitime kadar birçok alanda dolu dolu geçen hizmetlerimizle bir yıla veda etmeye hazırlanırken, 2020 yılına gelecek vaat eden vizyon projelerimiz ile hazırız" şeklinde konuştu.

"Umudumuz, hayalimiz ve hedefimiz büyük"

"Yeni ümitler ve beklentilerle yeni bir yıla daha girmenin mutluluğu içerisindeyiz" ifadesini kullanan Yılmaz, "Öncelikle ülkemiz ve tüm dünyada hoşgörünün ve sevginin egemen olması, insanlarımızın huzur ve refah içinde yaşamasıdır. Umudumuz, hayalimiz ve hedefimiz büyük. Yine en büyük zenginliğimiz birlik ve beraberliğimiz olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle 2020 yılının hayırlara vesile olmasını diler, başta değerli hemşehrilerime ve mesai arkadaşlarıma sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini temenni ederim" diye konuştu. - MERSİN

Atsız Afşın Yılmaz, Toroslar, Aralık, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnsan kalbini kıranın partide kalemini kırarız (1) - Haber
15:04 Tekirdağ'ın heykel ve tabloları müzayede ile satılacak - Haber
15:04 Kütahya-şehit polis alaattin özdemir son yolculuğuna uğurlandı - Haber
15:04 Mersin-dünyaca ünlü satranç ustası karpov, mersin'de minik satranççılarla buluştu - Haber
15:04 Erdoğan: "Yolsuzluğu, haksızlığı, çalıp çırpmayı hiç saymıyorum bile. Bu tür vasıflardaki... - Haber
14:15 Rusya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı zafer bayramı kutlamaları için Rusya'ya davet etti - Haber
12:32 Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndaki FETÖ'nün 'Avrupa' yapılanmasına operasyon: 10 kişi yakalandı - Haber
12:16 Muş'ta 2 metreyi bulan kar kalınlığı, ekiplere zor anlar yaşattı - Haber
11:39 Evden gelen kokular, bedeni çürümek üzere olan komşularının hayatını kurtardı - Haber
11:11 Otizmli Berkay, ilk kez anne dedi - Haber
7.12.2019 15:06:14