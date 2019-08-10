Haberler» Güncel» Haber

Başkan Yılmaz Erdek'i ziyaret etti

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz bayram öncesi Erdek'i ziyaret etti.

10.08.2019 13:11 Başkan Yılmaz Erdek'i ziyaret etti
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz bayram öncesi Erdek'i ziyaret etti. Yılmaz Erdek'te ilk ziyaretini Kaymakam Ekrem Çalık'a yaptı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Kurban Bayramı öncesi Erdek'i ziyaret etti. Yılmaz ve beraberinde AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hüseyin Turan, Kaymakam Sayın Ekrem Çalık'a iade-i ziyarette bulunurken, ziyarette ilçenin sorunları ve çözüm önerileri üzerinde fikir alışverişi gerçekleştirildi. Kaymakamlık ziyareti sona erdikten sonra Yılmaz ve AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı ile birlikte, AK Parti Erdek İlçe Başkanlığını ziyaret etti. Bir süre partilileriyle görüşen Yılmaz ve beraberindekiler Erdek'in sorunlarını dinlediler. Yılmaz ve beraberindeki heyetin son durağı, Erdek Feribot İskelesi'ne bağlı olarak hizmet verirken geçtiğimiz gün kapatılan yüzer restoranların bulunduğu bölgeye giderek incelemede bulundu. - BALIKESİR

Muhittin Yücel, Balıkesir, AK Parti, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:26   13 yaşındaki Türk piyanist birincilik ödülü kazandı
13:26   Kurban Bayramı'na doğru
13:26   KONYA HIZLI GİTTİĞİ İÇİN UYARDIĞI MİNİBÜS SÜRÜCÜSÜ VE HAT SAHİBİ TARAFINDAN DÖVÜLDÜ
13:26   ANTALYA SAAT KULESİ'NİN KUBBESİ GERİ GELİYOR
13:26   KOCAELİ OKUL MÜDÜRÜ VE YARDIMCISI ELLERİNE FIRÇA ALARAK OKULU BOYADI
13:26   KOCAELİ JANDARMA, KANDIRA SAHİLLERİNDE ATLARLA GÖREV YAPIYOR
13:26   GAZİANTEP'TE BAYRAM ARİFESİNDE ŞEHİTLİK ZİYARET