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Başkan Yılmaz esnafları ziyaret etti

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, esnaf ziyaretinde bulundu.

05.08.2019 16:56 Başkan Yılmaz esnafları ziyaret etti
Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, esnaf ziyaretinde bulundu.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yılmaz, taleplerini dinlemek ve sorunlara çözüm üretmek amacıyla ilçede bulunan esnafları ziyaret etti.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Yılmaz, Mersin'de en çok mahalleye sahip ilçelerden biri olduklarını belirtti.
Her mahalleye eşit hizmet götürdüklerini ifade eden Yılmaz, yaptığı ziyaretlerde vatandaşların görüş ve taleplerini dinlediğini kaydetti.
Ziyaretlerde ilçede yapılacak çalışmalar hakkında bilgi veren Yılmaz, "Kısa süre içerisinde birçok alanda etkinlik yaptık. Bunların yanında ilçemizin kalkınması ve istihdam sorununun ortadan kalkması için projeler ürettik. Mahallelerimizde de taleplerinizi dikkate alarak hizmetler yapıyoruz. Yaptığımız hizmetlerle övünmeyerek daha iyisini ve güzelini nasıl yapabiliriz diye çalışıyoruz. Önümüzde uzun bir yol var birlik ve beraberlik içinde çıktığımız bu yolda ilçemizi gelişmişlik ve refah seviyesi yüksek bir yer haline getirmek için var gücümüzle çalışacağız." ifadesini kullandı.

Atsız Afşın Yılmaz, Toroslar, Mersin, Güncel

Kaynak: AA

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